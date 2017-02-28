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Когда начнётся снос хрущёвок по всей России — депутат

Сегодня 12:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
realty.rbc.ru

Реновация в Москве уже началась, а снос хрущёвок в остальных регионах России начнут не ранее конца 2018 года. Об этом сообщает депутат Госдумы Владимир Ресин.

Как сообщает МИА «Россия сегодня», прежде, чем применять реновацию в регионах России, власти должны убедиться, что она будет успешной в Москве. Для этого следует дождаться, когда программа начнется физически, то есть снесут старые и построят новые дома, отметил Ресин.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России.

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Комментарии 11
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Павел Фомин
6 0
Этот престарелый (81 год) академик трёх академий и еще председатель и соцпредседатель около полутора десятков различных комитетов и организаций (столько организаций за день не объедешь, что бы везде зарплаты успеть получить), а ещё бывший зам Лужкова, которого называли человеком с часами на руке за 1 миллион долларов, депутат Госдумы нескольких созывов, что может толкового сказать по вопросам о которых он ничего практически не знает, кроме подготовленной его референтами справки?
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*
6 1
Этот престарелый (81 год) академик трёх академий и еще председатель и соцпредседатель около полутора десятков различных комитетов и организаций (столько организаций за день не объедешь, что бы везде зарплаты успеть получить), а ещё бывший зам Лужкова, которого называли человеком с часами на руке за 1 миллион долларов, депутат Госдумы нескольких созывов, что может толкового сказать по вопросам о которых он ничего практически не знает, кроме подготовленной его референтами справки?
Да. Тот самый.
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*
8 0
И опять нам предлагают подождать.

Да мы всю жизнь ждем! То победы коммунизма, то победы социализма, то набережную, то ремонт дорог.

Конечно подождем-с! Главное - чтобы в Москве хорошо было, а мы-то уж как-нибудь тут перебьемся. Перетерпим. Затянем пояса потуже.
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Миша
0 10
И опять нам предлагают подождать.

Да мы всю жизнь ждем! То победы коммунизма, то победы социализма, то набережную, то ремонт дорог.

Конечно подождем-с! Главное - чтобы в Москве хорошо было, а мы-то уж как-нибудь тут перебьемся. Перетерпим. Затянем пояса потуже.
На то вы и ждуны. Вам кто-нибудь обещал коммунизм, социализм прямо в постель принести, сопли вытереть и памперсы поменять? Создавали условия, чтобы сами строили, осуществляли своим трудом свои задачи. Предложили капитализм - ждуны снова недовольны, опять в соплях. Именно ждуны, ни на что не способные, снова пытаются выбрать "доброго дядю" (или тётю - им всё равно), которые их бы осчастливили. Эти ждуны дармоеды и тунеядцы!
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таша
3 0
А баринам не надо это переселение..Живут холопы в серых пятиэтажных бараках и ладно,берут хаты в ипотеку на 20-30 лет в новых человейниках платят баринам ипотеку это тоже хорошо.А тратить денюжки на переселение холопов без выгоды негоже,вот когда можно будет с этого денюжки отмыть и преумножить,тогда и будут расселять
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Ъ
2 0
А что нам скажет товарищ Тулеев? Всех переселили из ветхого жилья?
Пятиэтажки на Металлургов ещё 300 лет простоят!
Жил 3 года на Запорожской, в "новом городе", на 12-м этаже. Вернулся на Металлургов, домой.
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*
8 0
На то вы и ждуны. Вам кто-нибудь обещал коммунизм, социализм прямо в постель принести, сопли вытереть и памперсы поменять? Создавали условия, чтобы сами строили, осуществляли своим трудом свои задачи. Предложили капитализм - ждуны снова недовольны, опять в соплях. Именно ждуны, ни на что не способные, снова пытаются выбрать "доброго дядю" (или тётю - им всё равно), которые их бы осчастливили. Эти ждуны дармоеды и тунеядцы!
Не о том речь, не наводите тень на плетень.

Свою жизнь, семью и родной огород мы устроим сами. Денег заработаем честным трудом, никто вроде не мешает. Подачек не ждем.

Речь о том, что государство с нас собирает налоги.
То есть мы им (государству) - деньги, а оно (государство) нам - дороги, коммуникации, связь, безопасность, образование и здравоохранение. Это де-юре.

А де-факто: мы им (государству) - деньги, а оно (государство) нам - красочные обещания, одно слаще другого, и предложение в очередной раз подождать "еще немного". Вот еще чуть-чуть, ну совсем маленько!
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Миша
0 0
Не о том речь, не наводите тень на плетень.

Свою жизнь, семью и родной огород мы устроим сами. Денег заработаем честным трудом, никто вроде не мешает. Подачек не ждем.

Речь о том, что государство с нас собирает налоги.
То есть мы им (государству) - деньги, а оно (государство) нам - дороги, коммуникации, связь, безопасность, образование и здравоохранение. Это де-юре.

А де-факто: мы им (государству) - деньги, а оно (государство) нам - красочные обещания, одно слаще другого, и предложение в очередной раз подождать "еще немного". Вот еще чуть-чуть, ну совсем маленько!
Это Вы так рассуждаете, но забываете что у государства нет перед народом никаких обязательств. В конституции прямо указаны обязательства власти перед другим народом - приоритет международного права, а в области экономики по Соглашению с МВФ, раздел 4 - фундаментальная стабильность мировой экономики. Бюджет, налоги, тарифы преследуют только эту цель. Когда принимали конституцию, читали её? Задумывались ли о том, что кандидатуру нового президента народ взял на себя обязательства согласовывать с каким-то другим народом?
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ххх
0 0
У нас аварийные дома расселить не могут, люди десятилетиями ждут в очереди, а сколько еще бараков, секций (временное жилье!), а тут прям начнут сносить "хрущевки". Да у нас город фактически из одних "хрущевок" и состоит! Сказочники.
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Петр Евдокимов
0 0
"...то есть снесут старые и построят новые дома, отметил Ресин." Вот в этом и разница, причем ОЧЕНЬ большая, между умной властью и очень тупой. Умная власть сначала ПОСТРОИТ, а потом СНЕСЕТ....
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