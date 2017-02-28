Реновация в Москве уже началась, а снос хрущёвок в остальных регионах России начнут не ранее конца 2018 года. Об этом сообщает депутат Госдумы Владимир Ресин.
Как сообщает МИА «Россия сегодня», прежде, чем применять реновацию в регионах России, власти должны убедиться, что она будет успешной в Москве. Для этого следует дождаться, когда программа начнется физически, то есть снесут старые и построят новые дома, отметил Ресин.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России.
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Да мы всю жизнь ждем! То победы коммунизма, то победы социализма, то набережную, то ремонт дорог.
Конечно подождем-с! Главное - чтобы в Москве хорошо было, а мы-то уж как-нибудь тут перебьемся. Перетерпим. Затянем пояса потуже.
Да мы всю жизнь ждем! То победы коммунизма, то победы социализма, то набережную, то ремонт дорог.
Конечно подождем-с! Главное - чтобы в Москве хорошо было, а мы-то уж как-нибудь тут перебьемся. Перетерпим. Затянем пояса потуже.
Пятиэтажки на Металлургов ещё 300 лет простоят!
Жил 3 года на Запорожской, в "новом городе", на 12-м этаже. Вернулся на Металлургов, домой.
Свою жизнь, семью и родной огород мы устроим сами. Денег заработаем честным трудом, никто вроде не мешает. Подачек не ждем.
Речь о том, что государство с нас собирает налоги.
То есть мы им (государству) - деньги, а оно (государство) нам - дороги, коммуникации, связь, безопасность, образование и здравоохранение. Это де-юре.
А де-факто: мы им (государству) - деньги, а оно (государство) нам - красочные обещания, одно слаще другого, и предложение в очередной раз подождать "еще немного". Вот еще чуть-чуть, ну совсем маленько!
Свою жизнь, семью и родной огород мы устроим сами. Денег заработаем честным трудом, никто вроде не мешает. Подачек не ждем.
Речь о том, что государство с нас собирает налоги.
То есть мы им (государству) - деньги, а оно (государство) нам - дороги, коммуникации, связь, безопасность, образование и здравоохранение. Это де-юре.
А де-факто: мы им (государству) - деньги, а оно (государство) нам - красочные обещания, одно слаще другого, и предложение в очередной раз подождать "еще немного". Вот еще чуть-чуть, ну совсем маленько!