Реновация в Москве уже началась, а снос хрущёвок в остальных регионах России начнут не ранее конца 2018 года. Об этом сообщает депутат Госдумы Владимир Ресин.

Как сообщает МИА «Россия сегодня», прежде, чем применять реновацию в регионах России, власти должны убедиться, что она будет успешной в Москве. Для этого следует дождаться, когда программа начнется физически, то есть снесут старые и построят новые дома, отметил Ресин.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России.