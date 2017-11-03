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Назван размер больничных и декретных в 2018 году

Сегодня 17:05
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
penza-post.ru

Выплаты по больничным листам, по беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в следующем году увеличатся.

Максимальный размер декретных составит 61 375 рублей в месяц. Это на 3 542 рубля больше, чем в 2017 году. Такая же сумма определена для максимального размера больничного. Об этом пишет «Российская газета» с ссылкой на Минтруд.

Максимальные выплаты по больничным листам, по беременности и родам получат те женщины, у которых официальный заработок за 2017 год был не менее 755 000 рублей (в среднем около 63 000 в месяц), а за 2016 год — не менее 718 000 (в среднем около 60 000 в месяц). Если доход ниже, то и пособия будут меньше.

В 2018 пособия будут исчисляться из заработка за 2017 и 2016 годы.

Декретный отпуск длится по закону 140 дней, именно за него женщина может получить 61 375 рублей в месяц. Если беременность многоплодная или протекает с осложнениями, то выплата будет больше.

По истечении 140 дней женщина может оформить отпуск по уходу за ребёнком. При этом ей полагается ежемесячное пособие. Его максимальный размер в следующем году составит для работающих женщин 24 503 рубля.

Если женщина в 2017 и 2016 годах женщина находилась в отпуске по уходу за предыдущим ребёнком, или работала, но получала зарплату в размере МРОТ или ниже, ей положено минимальное пособие: по беременности и родам в целом 35 921 рубль, по уходу за ребёнком — 3 120 рублей в месяц.

Отмечается, что пособия в названных размерах смогут получить только официально работающие женщины. Россиянки, которые официально не работали, при рождении ребёнка получают социальное пособие через органы соцзащиты.

Комментарии 4
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татьяна
15 0
очень интересно- у кого был такой заработок или богатым большую доплату, а нищеброды- обойдутся
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321
4 0
очень интересно- у кого был такой заработок или богатым большую доплату, а нищеброды- обойдутся
ну да, примерно так
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Седой 14535
5 0
Судя по новостям,в 2018 году (читай-после выборов самизнаетекого) у нас все наконец-то начнется.Все будет расти,колоситься и процветать.
Интересно,а что мешало станцевать все 17 лет?
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ААА
7 0
очень интересно- у кого был такой заработок или богатым большую доплату, а нищеброды- обойдутся
Как всегда в нашей стране, богатым всё!!! Бедным - А ВАМ ЗАЧЕМ?еще привыкните!
Правительство дуреет))))
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