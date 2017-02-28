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Кузбассовцам сделают скидку за недогрев квартир

Сегодня 12:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Doctor54.ru

Госжилинспекция в Кузбассе намерена разобраться с некачественнмм оказанием ЖКУ.

Как пояснили в ведомстве, есть определённые нормы, от которых отступать ресурсоснабжающая организация не должна. Если же по тем или иным причинам это происходит, то необходимо взимать за это меньшую плату.

Согласно нормам, температура в квартире должна быть не меньше +20 °C, в угловых комнатах +22 °C. Отклониться от неё можно, но только не больше, чем на 3 °C ночью, днём же температура в комнате вовсе не должна понижаться, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Если в вашей квартире температурный режим не соответствует требованиям, можете смело требовать от коммунальщиков перерасчёт, пояснили в Госжилинспекции.

Итак, за каждый час и градус отклонения от нормы вам обязаны сделать скидку 0,15% от тарифа.

Однако в ведомстве отметили, что перерасчёты за некачественно оказанные коммунальные услуги производятся только при соблюдении всех требований законодательства по порядку установления данных фактов.

«В первую очередь жителям следует обратиться к поставщику коммунальных услуг (это может быть управляющая или ресурсоснабжающая организация) с требованием провести температурные замеры и составить акт по итогам проверки. После чего собственнику квартиры необходимо заполнить заявление с требованием о перерасчёте за некачественно оказанную коммунальную услугу. Эти два документа и будут являться основанием для уменьшения размера платы за отопление», — пояснили представители ГЖИ по Кемеровской области.

Подробности: на сайте в разделе «Официальная информация».

По вопросам некачественного оказания ЖКУ работает горячая линия: (3842)-36−93−32.

ВашГород.ру также рассказывал, что новокузнечанам пришли квитанции за капремонт с суммой в 6000 рублей.

Комментарии 4
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Ъ
5 1
Ну, да! Спи спокойно, дорогой товарищ, при +17 градусах. Тулеев при какой температуре спит? +20 - уже холодно зимой.
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\\\
1 6
Ну, да! Спи спокойно, дорогой товарищ, при +17 градусах. Тулеев при какой температуре спит? +20 - уже холодно зимой.
Я на твоем месте боялся бы уколов в задницу. Мало ли, вдруг мозг заденут.
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Здорово
5 0
"В первую очередь жителям следует обратиться к поставщику коммунальных услуг с требованием провести температурные замеры и составить акт по итогам проверки." Дальше поставщик приоткроет вентиль на время проверки, придет с замерами и скажет, что всё в порядке.
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Ъ
0 0
Я на твоем месте боялся бы уколов в задницу. Мало ли, вдруг мозг заденут.
Ты - тулеевский ублюдок, иди костылек получи!
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