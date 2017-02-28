Сервис «Онлайн резервирование банковского счёта» набирает популярность среди клиентов Кемеровского отделения ПАО Сбербанк: в 2017 году им ежемесячно пользуются 455 клиентов малого бизнеса.
«Онлайн резервирование банковского счёта» предоставляется юридическим лицам (за исключением Кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям, резидентам РФ, сведения о которых содержатся в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.
Услуга позволит вам получить необходимые реквизиты счёта за 5 минут*, не посещая отделение банка, получать информационные сообщения о реквизитах зарезервированного счёта и получении денежных средств для зачисления на зарезервированный счёт.
Резервирование счета возможно осуществить самостоятельно, нажав на кнопку «Номер расчетного счета онлайн», либо через Контактный центр, позвонив по номеру 8−800−555−5-777. Подробная информация — на сайте Сбербанка.
*5 минут — среднее время, необходимое для заполнения анкеты юридического лица или индивидуального предпринимателя, формирования номера расчетного счета и необходимых процедур идентификации при использовании сервиса «Онлайн резервирование банковского счета» на сайте Сбербанка.
**Срок хранения в Банке поступивших на зарезервированный счет средств не превышает 5 рабочих дней. В случае, если расчетный счет не будет открыт в течение 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств в Банк, поступившие средства будут возвращены отправителям.
Управление маркетинга и коммуникаций Кемеровского отделения ПАО Сбербанк.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.