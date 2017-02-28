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Новокузнечанин придумал альтернативу ТВ рекламе

Сегодня 12:55
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Soma.sbcc.edu

Горожанин предлагает транслировать более полезный контент.

На сайте «Банк идей» новокузнечанин оставил свое предложение, которое призывает отказаться от надоевшей рекламы. При этом заменить рекламные паузы можно более полезными и нужными вещами, например, рассказывать ПДД.

«Ограничить трансляцию рекламы на ТВ, а в этот короткий промежуток наглядно показывать и рассказывать ПДД. Ведь много происходит аварий с участием пешеходов, которые не знают правил и обязанностей поведения на проезжей части», — написал новокузнечанин Игорь Лик.

По его мнению, далеко не все пешеходы в нужной мере обладают знаниями правил поведения на дороге. А такая мера поможет уменьшить количество ДТП.

Кроме ПДД также горожанам можно напоминать о правилах этикета.

«Элементарно, народ не знает, кто должен первым выходить из здания или автобуса», — добавил горожанин.

Напомним, что ГИБДД Новокузнецка в свою очередь также уделяет внимание проблеме нарушения ПДД со стороны водителей и пешеходов. Например, сейчас в городе проходят несколько рейдов.

ВашГород.ру также сообщал, что отказаться от рекламы в Новокузнецке решили и на большом светодиодном экране. Теперь там транслируют ориентировки пропавших людей.

Комментарии 3
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11 0
Да он гений (сарказм)!

"Вместо Бесполезного и Ненужного предлагаю показывать Полезное и Нужное".

Ну а вообще: "Грустно, девицы."
Не понимает человек сущность рекламы.
Считает, наверное, что телекомпании живут на полном государственном обеспечении.
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..
10 0
Оплачивать трансляции будет этот новокузнечанин-меценат.
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Бусина
4 0
Горожанин не хочет альтернативу предложить орущему радио на остановках???? С утра и до вечера базлает!!! Вечером ждешь автобус уставший, с работы....а оно орет над ухом!!! может предложить установить его( радио) в администрации города, у кабинета мэра??? А что, весело и познавательно для посетителей!
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