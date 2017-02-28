Горожанин предлагает транслировать более полезный контент.

На сайте «Банк идей» новокузнечанин оставил свое предложение, которое призывает отказаться от надоевшей рекламы. При этом заменить рекламные паузы можно более полезными и нужными вещами, например, рассказывать ПДД.

«Ограничить трансляцию рекламы на ТВ, а в этот короткий промежуток наглядно показывать и рассказывать ПДД. Ведь много происходит аварий с участием пешеходов, которые не знают правил и обязанностей поведения на проезжей части», — написал новокузнечанин Игорь Лик.

По его мнению, далеко не все пешеходы в нужной мере обладают знаниями правил поведения на дороге. А такая мера поможет уменьшить количество ДТП.

Кроме ПДД также горожанам можно напоминать о правилах этикета.

«Элементарно, народ не знает, кто должен первым выходить из здания или автобуса», — добавил горожанин.

Напомним, что ГИБДД Новокузнецка в свою очередь также уделяет внимание проблеме нарушения ПДД со стороны водителей и пешеходов. Например, сейчас в городе проходят несколько рейдов.

ВашГород.ру также сообщал, что отказаться от рекламы в Новокузнецке решили и на большом светодиодном экране. Теперь там транслируют ориентировки пропавших людей.