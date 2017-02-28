Выпускники автошкол не могут правильно оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП.

Экзаменационные вопросы, утверждённые ГИБДД, содержат ошибки. Они составлены некорректно, а предлагаемые к ним ответы неверные. Об этом пишут «Известия».

По утверждению специалистов НИИ Минздрава, в экзаменационных билетах есть такие рекомендации, которые могут только навредить пострадавшим в ДТП.

Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3−5 см от раны. Если «не менее», это может быть и 20 см. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного, человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут, — пояснил Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава Леонид Дежурный.

По его словам, во всех ответах на тему сердечно-лёгочной реанимации неверно указаны положения рук. По правилам оказания первой помощи, они должны быть сложены в замок, а в билетах перечислены другие варианты — например, крест-накрест.

Эксперты указывают также на ряд других ошибок.

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) обратилась в ГИБДД с просьбой устранить несоответствия в экзаменационных билетах. Кроме того, организация обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. В своём письме представители МААШ указали, что содержание утвержденных ГИБДД экзаменационных билетов необходимо привести «в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП».