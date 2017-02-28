Выпускники автошкол не могут правильно оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП.
Экзаменационные вопросы, утверждённые ГИБДД, содержат ошибки. Они составлены некорректно, а предлагаемые к ним ответы неверные. Об этом пишут «Известия».
По утверждению специалистов НИИ Минздрава, в экзаменационных билетах есть такие рекомендации, которые могут только навредить пострадавшим в ДТП.
Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3−5 см от раны. Если «не менее», это может быть и 20 см. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного, человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут, — пояснил Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава Леонид Дежурный.
По его словам, во всех ответах на тему сердечно-лёгочной реанимации неверно указаны положения рук. По правилам оказания первой помощи, они должны быть сложены в замок, а в билетах перечислены другие варианты — например, крест-накрест.
Эксперты указывают также на ряд других ошибок.
Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) обратилась в ГИБДД с просьбой устранить несоответствия в экзаменационных билетах. Кроме того, организация обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. В своём письме представители МААШ указали, что содержание утвержденных ГИБДД экзаменационных билетов необходимо привести «в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП».
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Как еще верующие не оскорбились и не подали иск о препятствовании реанимацией воле всевышнего.
Не разбудите зверя!
И ещё, я считаю, что требования к физическому и психическому состоянию водителей ослабли, раньше они были гораздо строже. Многих сегодняшних водителей комиссия явно должна была забраковать.
Необходимо разработать и утвердить тесты для курсантов автошкол, которые бы позволили отсеивать негодных к управлению.
И ещё, я считаю, что требования к физическому и психическому состоянию водителей ослабли, раньше они были гораздо строже. Многих сегодняшних водителей комиссия явно должна была забраковать.
Необходимо разработать и утвердить тесты для курсантов автошкол, которые бы позволили отсеивать негодных к управлению.
Когда сам учился на курсовой базе вождению,нас учили "читать дорогу" и просчитывать возможные развития ситуации.Думать за рулем учили и крутить его осознанно,не перекладывая личную дурь на педаль газа.Инструкторам и преподавателям до сих пор низкий поклон.