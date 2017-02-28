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В билетах российских автошкол нашли ошибки

Сегодня 13:19
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
krutorulim.ru

Выпускники автошкол не могут правильно оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП.

Экзаменационные вопросы, утверждённые ГИБДД, содержат ошибки. Они составлены некорректно, а предлагаемые к ним ответы неверные. Об этом пишут «Известия».

По утверждению специалистов НИИ Минздрава, в экзаменационных билетах есть такие рекомендации, которые могут только навредить пострадавшим в ДТП.

Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3−5 см от раны. Если «не менее», это может быть и 20 см. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного, человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут, — пояснил Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава Леонид Дежурный.

По его словам, во всех ответах на тему сердечно-лёгочной реанимации неверно указаны положения рук. По правилам оказания первой помощи, они должны быть сложены в замок, а в билетах перечислены другие варианты — например, крест-накрест.

Эксперты указывают также на ряд других ошибок.

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) обратилась в ГИБДД с просьбой устранить несоответствия в экзаменационных билетах. Кроме того, организация обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. В своём письме представители МААШ указали, что содержание утвержденных ГИБДД экзаменационных билетов необходимо привести «в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП».

Комментарии 9
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Водитель ПАЗа
4 4
Да тут многие теорию вообще не знают. водятлов процентов 30. И обезьян с гранатой еще выпускают автошколы...
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Седой 14535
8 3
Как еще верующие не оскорбились и не подали иск о препятствовании реанимацией воле всевышнего.
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*
2 0
Седой:
Как еще верующие не оскорбились и не подали иск о препятствовании реанимацией воле всевышнего.
Тс-с-с-с!

Не разбудите зверя!
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Павел Фомин
8 0
Я учился на права еще в 70-е. ПДД, тогда ещё ПУД, нам преподавал пенсионер гаишник. Он в течении 2-х семестров внушал (и внушил), что водитель должен в первую очередь ликвидировать предпосылки к ДТП, принять все меры к их не допущению, даже если он формально прав и имеет право преимущества. Сегодня этого нет. Идёт натаскивание на ответы в билетах. Я это хорошо вижу потому как ведут себя водители на дорогах. А анонимные комментаторы это лишь подтверждают своими постами. Думаю это вина преподавателей частных автошкол, которые не сумели внушить это кандидатам в водители.
И ещё, я считаю, что требования к физическому и психическому состоянию водителей ослабли, раньше они были гораздо строже. Многих сегодняшних водителей комиссия явно должна была забраковать.
Необходимо разработать и утвердить тесты для курсантов автошкол, которые бы позволили отсеивать негодных к управлению.
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Я так кумекаю:
0 0
Законодатели и "власть" даже на Конференцию забили - положили болт, а тут ... !?
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Я так кумекаю:
0 0
Т9 Конституцию переделал в конференцию - и тут отсебятина!
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Седой 14535
6 0
Я учился на права еще в 70-е. ПДД, тогда ещё ПУД, нам преподавал пенсионер гаишник. Он в течении 2-х семестров внушал (и внушил), что водитель должен в первую очередь ликвидировать предпосылки к ДТП, принять все меры к их не допущению, даже если он формально прав и имеет право преимущества. Сегодня этого нет. Идёт натаскивание на ответы в билетах. Я это хорошо вижу потому как ведут себя водители на дорогах. А анонимные комментаторы это лишь подтверждают своими постами. Думаю это вина преподавателей частных автошкол, которые не сумели внушить это кандидатам в водители.
И ещё, я считаю, что требования к физическому и психическому состоянию водителей ослабли, раньше они были гораздо строже. Многих сегодняшних водителей комиссия явно должна была забраковать.
Необходимо разработать и утвердить тесты для курсантов автошкол, которые бы позволили отсеивать негодных к управлению.
Позволю себе согласиться.
Когда сам учился на курсовой базе вождению,нас учили "читать дорогу" и просчитывать возможные развития ситуации.Думать за рулем учили и крутить его осознанно,не перекладывая личную дурь на педаль газа.Инструкторам и преподавателям до сих пор низкий поклон.
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!
0 0
Мой батя полтинник открутил баранку и ни одной дырки в талоне не было Во как раньше учили!
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Мой батя полтинник открутил баранку и ни одной дырки в талоне не было Во как раньше учили!
Раньше не то что во дворах, на дороге можно было спокойно "в футбол играть".
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