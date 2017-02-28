Кемеровчанка предложила превратить пустырь на Южном в спортивный стадион.
Речь идёт о незастроенной площадке между домами № 24 и 28 на Космической улице, говорится на сайте «Банк идей». На площадке можно проводить уроки физкультуры.
«Кемерово будет лучше, если обустроить спортивный открытый стадион для учащихся школы № 78. Они смогут проводить уроки физкультуры на улице не только в тёплое время года, но и зимой на лыжах и на коньках», — написала кемеровчанка.
Стадион пригодился бы и другим местным жителям Южного.
Ранее ВашГород.ру писал, что жители микрорайона жалуются на нехватку поликлиник при постоянно растущем уровне населения.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.