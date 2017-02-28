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Кемеровчанка предложила превратить пустырь в стадион

Сегодня 13:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sportpol.ru

Кемеровчанка предложила превратить пустырь на Южном в спортивный стадион.

Речь идёт о незастроенной площадке между домами № 24 и 28 на Космической улице, говорится на сайте «Банк идей». На площадке можно проводить уроки физкультуры.

«Кемерово будет лучше, если обустроить спортивный открытый стадион для учащихся школы № 78. Они смогут проводить уроки физкультуры на улице не только в тёплое время года, но и зимой на лыжах и на коньках», — написала кемеровчанка.

Стадион пригодился бы и другим местным жителям Южного.

Ранее ВашГород.ру писал, что жители микрорайона жалуются на нехватку поликлиник при постоянно растущем уровне населения.

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