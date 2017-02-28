Напомним, что летом на ледовой арене «Металлурга» появился видеокуб. Однако насладиться работой четырёхэкранной покупки болельщикам так и не удалось.
«Зачем покупать то, что уже устарело, ведь на рынке есть более современное оборудование? (бездарная трата денег). Поставили во Дворце спорта четырёхсторонний телевизор. Ведь хоккей начинается не только с самой игры, но и со стадиона, на котором выступает клуб», — написали в соцсети расстроенные новокузнечане.
Руководство новокузнецкого «Металлурга» оправдалось за неработающий экран и рассказало о проблемах.
«На данный момент система видеокуб не отвечает всем ожидаемым запросам. Отсутствующие функции: работа с современными форматами, повтор игровых моментов, вывод на информационную панель счёта, времени игры», — написали в официальной группе клуба.
Представители «Металлурга» пояснили, что дорогостоящая покупка требует не менее затратного ремонта, поэтому пока говорить о конкретных сроках, когда экран заработает не приходится. Сейчас требуется замена информационных панелей площадью около 15 квадратных метров. К слову, цена за такое удовольствие около 600 000 рублей. Помимо этого предстоит сделать много других затрат, связанных с покупкой и заменой деталей.
Однако некоторые работы уже ведутся. Но для полного функционирования этого недостаточно. Поэтому в «Металлурге» делают всё возможное.
«Сейчас все варианты находятся в проработке. Ведутся переговоры с различными поставщиками оборудования и производятся необходимые технические расчёты с целью определения наиболее выгодного предложения по работе системы видеокуб в полном объёме. После того, как такое предложение будет определено, оно будет предоставлено руководству новокузнецкого хоккейного клуба для дальнейшего решения», — добавили в «Металлурге».
По мнению болельщиков в Новокузнецке, всему виной желание руководства «Металлурга» сэкономить. Они купили вместо нового экрана подержанный, за что сейчас и расплачиваются.
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Не пора ли управленцам команды, таким как С.Н.Кузнецов, ген.дир.-А.С.Китов сказать правду болельщикам!!!!
ЕВРАЗ давно заявлял, что хоккей им не нужен, но он дает деньги (хоть и не большие), а вот куда их тратят люди из Управления Металлурга?????? большой вопрос.
И, моё мнение, Зиновьева слили из-за того, что он докопался до правды и стал неудобным человеком в этой шайке!
Не пора ли управленцам команды, таким как С.Н.Кузнецов, ген.дир.-А.С.Китов сказать правду болельщикам!!!!
ЕВРАЗ давно заявлял, что хоккей им не нужен, но он дает деньги (хоть и не большие), а вот куда их тратят люди из Управления Металлурга?????? большой вопрос.
И, моё мнение, Зиновьева слили из-за того, что он докопался до правды и стал неудобным человеком в этой шайке!