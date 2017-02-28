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Хоккейный «Металлург» оправдался за неработающий видеокуб

Сегодня 13:50
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Twitter.com

Напомним, что летом на ледовой арене «Металлурга» появился видеокуб. Однако насладиться работой четырёхэкранной покупки болельщикам так и не удалось.

«Зачем покупать то, что уже устарело, ведь на рынке есть более современное оборудование? (бездарная трата денег). Поставили во Дворце спорта четырёхсторонний телевизор. Ведь хоккей начинается не только с самой игры, но и со стадиона, на котором выступает клуб», — написали в соцсети расстроенные новокузнечане.

Руководство новокузнецкого «Металлурга» оправдалось за неработающий экран и рассказало о проблемах.

«На данный момент система видеокуб не отвечает всем ожидаемым запросам. Отсутствующие функции: работа с современными форматами, повтор игровых моментов, вывод на информационную панель счёта, времени игры», — написали в официальной группе клуба.

Представители «Металлурга» пояснили, что дорогостоящая покупка требует не менее затратного ремонта, поэтому пока говорить о конкретных сроках, когда экран заработает не приходится. Сейчас требуется замена информационных панелей площадью около 15 квадратных метров. К слову, цена за такое удовольствие около 600 000 рублей. Помимо этого предстоит сделать много других затрат, связанных с покупкой и заменой деталей.

Однако некоторые работы уже ведутся. Но для полного функционирования этого недостаточно. Поэтому в «Металлурге» делают всё возможное.

«Сейчас все варианты находятся в проработке. Ведутся переговоры с различными поставщиками оборудования и производятся необходимые технические расчёты с целью определения наиболее выгодного предложения по работе системы видеокуб в полном объёме. После того, как такое предложение будет определено, оно будет предоставлено руководству новокузнецкого хоккейного клуба для дальнейшего решения», — добавили в «Металлурге».

По мнению болельщиков в Новокузнецке, всему виной желание руководства «Металлурга» сэкономить. Они купили вместо нового экрана подержанный, за что сейчас и расплачиваются.

Комментарии 10
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ЖЛОБ
7 0
Так и есть купили подержанный КУБ. Это знаете как рамка с фотографиями в память которой влезает 5 фотографий еще и до минимума сжатых. Вместо дорогого планшета.
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не важно
4 0
В смысле, требует ремонта? Купили уже сломанный?
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Ъ
3 0
Четыре ламповых телевизора "Электрон"
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Ъ
3 0
В смысле, требует ремонта? Купили уже сломанный?
Конечно б/у. А кто купил? Никого уже нет. Кто готовил "Кузнецких медведей"? Все знают - Китов. Пошел на повышение... Ответит за результаты молодежной команды? Не надейтесь! Лучше с кузбассовкой сходите на замечательную набережную.
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Gena 3
3 0
В смысле, требует ремонта? Купили уже сломанный?
Купили поддержанный у хоккейного клуба Акбарс да к тому же не работающий в полную силу не показывает время и счет а видео которое показывает я наблюдаю в живую
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Лёлик
5 0
Куб покупали с "благословения" спонсора. Т.е. "Евраза". "Евраз" просто так лишнюю копейку не истратит. А тут не работающий куб! Кто его купил с благословения Евраза? Кто ПОДПИСАЛ платежку? Вопросов много. Получается, что куб покупали уже неисправным? Т.е знали заранее и сознательно его купили. Он же не мог по дороге сломаться.
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ААА
1 0
Бюджет клуба остался прежний (так заявили), для ВХЛ это нормальные деньги, но команда в нижней части турнирной таблицы! Куб расхваливали, а он не работает! Один тренер собирал и готовил команду к началу сезона, но его сняли за неделю до старта!
Не пора ли управленцам команды, таким как С.Н.Кузнецов, ген.дир.-А.С.Китов сказать правду болельщикам!!!!
ЕВРАЗ давно заявлял, что хоккей им не нужен, но он дает деньги (хоть и не большие), а вот куда их тратят люди из Управления Металлурга?????? большой вопрос.
И, моё мнение, Зиновьева слили из-за того, что он докопался до правды и стал неудобным человеком в этой шайке!
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00000
0 0
Бюджет клуба остался прежний (так заявили), для ВХЛ это нормальные деньги, но команда в нижней части турнирной таблицы! Куб расхваливали, а он не работает! Один тренер собирал и готовил команду к началу сезона, но его сняли за неделю до старта!
Не пора ли управленцам команды, таким как С.Н.Кузнецов, ген.дир.-А.С.Китов сказать правду болельщикам!!!!
ЕВРАЗ давно заявлял, что хоккей им не нужен, но он дает деньги (хоть и не большие), а вот куда их тратят люди из Управления Металлурга?????? большой вопрос.
И, моё мнение, Зиновьева слили из-за того, что он докопался до правды и стал неудобным человеком в этой шайке!
Зина - кусок говна. Мужик без яиц. С ним мы что на вершине Олимпа были?! Был хорошим игроком, но как человек на "гражданке" -никчёмный! Худший управленец на планете ЗЕМЛЯ!
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Gena 3
0 0
У нас весит видео куб эконом класса устаревший лет на 10 да и то поддержанный и не работающий в полном объёме а по характеристикам экрана уступает современным видео кубам в функциональности и качестве картинки !
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