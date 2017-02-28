ВашГород.ру публикует вторую часть материала по теме семейного обучения детей.

В первой части — рассказ многодетной мамы, которая обучает своих детей дома. Сейчас поговорим о том, как относятся к такой форме преподавания образовательной программы учителя.

В Кузбассе увеличивается число детей, которые находятся на семейном обучении. Всего в области в 2017—2018 учебном году таким образом учатся 220 человек, в прошлом году их было всего 68. Число слишком мало по сравнению с количеством детей-школьников, редкий родитель решается учить ребёнка самому, да и не все знают о такой форме обучения.

Анастасия Михайлова, учитель в школе № 29 (Новокузнецк).

«Мы привыкли к тому, что школа — единственный вариант», — в своей практике Анастасия пока не встречала родителей, которые занимаются самостоятельным обучением детей.

В России мало кто может позволить себе заниматься семейным обучением — родителям приходится работать, бывает, что нет времени даже уроки проверить, не то, что научить чему-то, считает учитель. Сложно вспомнить свои школьные знания, чтобы объяснить ребёнку даже несложные предметы, не говоря о физике, химии или биологии.

«Да и, откровенно говоря, это сложно — силами мам, пап, бабушек и дедушек обеспечить ребёнку полное комплексное образование. Встаёт вопрос о квалификации: педагоги — это люди обученные, обладающие определёнными знаниями по предмету, постоянно совершенствующиеся в этом направлении. Ведь, будем честными, каждым делом должен заниматься профессионал: повар должен готовить, швея — шить, учитель — учить. Если родители не доверяют профессионализму учителей, Бога ради — пусть учат сами, лишь бы был от этого толк, положительный результат для ребёнка. Всё должно делаться во благо маленького человека, а не из собственного снобизма, мол, школа ничего не даст моему ребёнку, я мать, я лучше знаю», — высказалась педагог.

Несмотря на то, что система образования постоянно меняется, появляются новые формы и методы обучения, школа всё равно не делает выпускников удовлетворяющими всем требованиям современности. Но смогут ли родители обучить детей лучше, чем в школе?

«Мы все — продукты образовательной системы, но после получения диплома за нас не дрались работодатели. Ещё и нос воротили, мол, вы нам не подходите».

Анастасия призналась, что её дети пойдут и детский сад, и в школу, потому что не видит смысла пытаться обучить ребёнка школьной программе самой — настолько много требуется знаний в по каждому предмету.

«Моя задача как родителя и педагога — научить ребёнка самостоятельно искать информацию, работать с источниками, анализировать, делать выводы. Простые логические операции, которые в будущем помогут ему быть более эффективным. Это то, что должно прийти на место зубрёжке, которую часто практикуют и поощряют в школах».

В плане социализации школьники, так или иначе, продолжают получать навыки общения с людьми в общеобразовательных учреждениях.

«Как нам известно, человек — существо социальное. В коллективе ребёнок учится взаимодействовать с другими людьми, помогать, учить, учиться, решать конфликты, реализовывать совместные проекты», — говорит Анастасия.

Для справки — форму обучения детей по общеобразовательной программе могут выбирать родители или законные представители ребёнка. Учёт детей, которые находятся на семейном обучении, ведут органы местного самоуправления. Дети на семейном обучении пользуются теми же правами, что и школьники: могут получать необходимые консультации, брать учебники из школьной библиотеки, посещать лабораторные и практические занятия, участвовать в олимпиадах и так далее, сообщили в департаменте образования и науки Кемеровской области. В любой момент ребёнка можно отправить в школу или сочетать формы обучения.

Если ученик не справляется с промежуточными аттестациями, то он должен продолжить обучение в школе.

Семейное обучение не следует путать с домашним обучением. На эту форму имеют право дети, которые не могут посещать школу по медицинским показаниям: необходимо длительное лечение, либо у ребёнка есть заболевание, которое не позволяет ходить в школу — есть утверждённый Минздравом список таких болезней.

«Но есть и специализированные школы. Например, недалёко от моей есть школа для детей с ДЦП. Там специально оборудованные кабинеты, немного другая программа, маленькие классы — едва ли по 10 человек. Там не только обучение, но и реабилитация происходит. Есть школа-интернат, где учатся дети с отставанием в развитии и педагогической запущенностью», — рассказала о специальных школах учитель.

Перевести ребёнка на домашнее обучение можно, написав заявление и приложив справку от врачей.