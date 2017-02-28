Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

ВашГород.ру готовит читателям зимний сюрприз

Сегодня 15:20
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
detkam.su

Какие же зимние забавы, да без санок?

ВашГород.ру зовёт читателей на «Снежные покатушки». В день «икс», 25 ноября, семьи с детьми от 2 до 5 лет соберутся доказать, что они — самые дружные, весёлые и быстрые. Задача: первыми докатить ребёнка на санках до финиша. Победители и участники получат призы.

«Снежные покатушки» пройдут в Сосновке, на стадионе детско-юношеской спортивной школы Новокузнецкого района. С собой берём санки, команду поддержки, хорошее и не очень (всё равно развеселим) настроение.

Решились? Тогда зарегистрируйтесь, пройдя по ссылке. Обязательно оставьте в форме контакты. Важно: число участников ограничено, поэтому не затягивайте с заявкой.

Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ