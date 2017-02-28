Никто не умеет так париться, как русские. В прямом смысле этого слова.

А чтобы получить нет, не тривиальную гигиеническую процедуру, а душевную и физическую релаксацию наши люди готовы по-настоящему. Например, российский изобретатель Артур Ферингер аж на 6 авторских свидетельств СССР, 12 рационализаторских предложений, 39 патентов РФ, 4 свидетельства на полезную модель, 4 свидетельства на товарный знак, 38 заявок на изобретения РФ. А в итоге получились печи для традиционной русской бани, которые можно смело назвать уникальными.

Печи Ферингер для бани и сауны относятся к изделиям премиум-класса. Однако цены на эти изделия не заоблачные они доступны широкому кругу потребителей. Есть печи за 24 тысячи рублей. А есть суперновинки и даже эксклюзивные образцы за 170 тысяч.

Печи Ферингер это пример идеального баланса качества, функциональности, производительности и разумной стоимости. В их производстве используются 40(!) запатентованных технологий, специально разработанных и заточенных под Ферингер.

Например, верхний розжиг, бесколосниковая топка и уникальная система горения дров обеспечивают высокую производительность и экономичность дровяных печей Ферингер. Топливо прогорает дотла, а баня прогревается всего за час-полтора.

Причём для комфортной температуры в парной, которая сохраняется в течение нескольких часов, понадобится всего одна закладка. В общем, растопил печь и расслабился, спокойно наслаждаясь банными процедурами и не беспокоясь о том, что в топке прогорят дрова. А ещё эта печь отличается повышенной пожаробезопасностью.

К тому же её не нужно чистить после каждого использования достаточно очищать поддон один раз за пять-десять бань. И жаростойкое стекло на топочной дверце всегда чистое на нём не скапливаются копоть и сажа, так что и отчищать его не надо. Если поставить эту печь в качестве камина в комнату отдыха, то сквозь прозрачное стекло можно расслабленно наблюдать за завораживающей игрой огня.

Печи Ферингер производятся из нержавеющей стали AISI439, легированной титаном. Этот материал обладает суперпрочностью, устойчивостью к коррозии при повышенной влажности и стабильностью при нагреве. Да и весят такие печи меньше, чем чугунные, и не требуют возведения фундамента, а значит дополнительно экономят деньги хозяев. К тому же при аккуратной эксплуатации срок службы дровяных печей Ферингер не ограничен.

В печах Ферингер используются закрытые каменки, где пар сначала скапливается и насыщается влагой, а уже потом поступает в помещение, нагревая его до температуры 60−70 градусов. Воздух становится густым и влажным, как в настоящей русской бане. Именно такой мелкодисперсный пар наши предки называли «лёгким»

Повышенная влажность воздуха и не слишком высокая температура воздействуют на организм комфортно и мягко. Всё тело глубоко прогревается, а влажный пар не обжигает слизистые оболочки. Зато он способствует выведению токсинов и шлаков и обеспечивает мощный оздоравливающий эффект.

Для облицовки печей Ферингер применяется натуральный камень мрамор, змеевик, жадеит. В любом изделии даже из одного и того же камня неповторимый орнамент и непередаваемый оттенок. Каждое уникальное произведение искусства. Это не только красиво и эстетично, но и даёт совсем другое качество воспроизводимого климата.

Камни поглощают инфракрасные волны, исходящие от металлических стенок печи, аккумулируют тепло, а затем постепенно отдают его в окружающее пространство. Излучение от каменной поверхности мягкое, приятное и не такое интенсивное, как от металла, так что в парной создаётся щадящий климат, благотворно воздействующий на человеческий организм. А если ещё какую-нибудь ароматную травку запарить или аромамаслице капнуть в специальный испаритель – полный релакс.

У нас в Новокузнецке Ферингер представляет магазин «TERMA». Приезжайте, приценивайтесь, выбирайте. Специалисты помогут вам сориентироваться в моделях и окончательно определиться с выбором.

Магазин «TERMA», ул. Кутузова 39. тел. +7(3843)71−63−97.