Газированные напитки могут стать причиной смертельных заболеваний.

Их регулярное употребление увеличивает риск диабета, повышенного давления и инсульта.

К такому выводу пришли учёные из Стелленбосского университета в ЮАР, сообщает РИА Новости с ссылкой на Daily Mail.

Исследователи связывают риск возникновения болезней с употреблением большого количества сахара, содержащегося в газировке. К примеру, стандартная банка объёмом 0,33 литра содержит около 39 граммов сахара. Это на 14 граммов больше дневной нормы взрослого человека.

Учёные наблюдали за состоянием здоровья людей, которые еженедельно более пяти раз пили газированную воду. Специалисты установили, что регулярное потребление таких объёмов сахара способствует развитию диабета второго типа и метаболического синдрома. Последний заключается в увеличении массы тела, нарушении углеводного обмена и артериальной гипертензии. При этом специалисты отмечают, что из-за этих двух заболеваний каждый год умирают 19 миллионов человек.