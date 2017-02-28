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Здоровый город

Раскрыта серьёзная опасность употребления газировки

Сегодня 15:07
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
viadellapacepizza.com

Газированные напитки могут стать причиной смертельных заболеваний.

Их регулярное употребление увеличивает риск диабета, повышенного давления и инсульта.

К такому выводу пришли учёные из Стелленбосского университета в ЮАР, сообщает РИА Новости с ссылкой на Daily Mail.

Исследователи связывают риск возникновения болезней с употреблением большого количества сахара, содержащегося в газировке. К примеру, стандартная банка объёмом 0,33 литра содержит около 39 граммов сахара. Это на 14 граммов больше дневной нормы взрослого человека.

Учёные наблюдали за состоянием здоровья людей, которые еженедельно более пяти раз пили газированную воду. Специалисты установили, что регулярное потребление таких объёмов сахара способствует развитию диабета второго типа и метаболического синдрома. Последний заключается в увеличении массы тела, нарушении углеводного обмена и артериальной гипертензии. При этом специалисты отмечают, что из-за этих двух заболеваний каждый год умирают 19 миллионов человек.

Комментарии 3
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Седой 14535
11 1
Очень актуальная информация для людей,живущих в атмосфере выбросов марганцевого,сталелитейного и алюминиевого производства ,дышащих пылью окружающих угольных разрезов,покупающих в продуктовых магазинах все, что угодно,но только не продукты и пьющих из крана все,что угодно,но не чистую воду.
Спасибо ученым из ЮАР.
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Наталья
1 0
А как быть с детьми у которых в 8 месяцев уже диабет? Газировка?
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Армянский коммунист
0 0
А как быть с детьми у которых в 8 месяцев уже диабет? Газировка?
А это как раз последствия всего вышеперечисленного.
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