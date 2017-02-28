В Кузбассе разгорелась информационная война за умы людей. Всё произошло из-за протестных движений против угольных разрезов в регионе.

Средства массовой информации разделились на два лагеря. Используя информационный ресурс, областные чиновники выставляют протестное движение врагом всей угольной отрасли Кузбасса.

И тут многие усматривают признаки информационной войны, в которой уже наметились первые потери. Многие больше не верят официальным СМИ. Точнее, их не воспринимают как средства информации, а видят в них только средства пропаганды. Причем пропаганды по лекалу Геббельса, который, помнится, кончил плохо. Население нужно не дурить, а сподвигать на борьбу с проблемами, которые мешают развиваться, и решаются только всем обществом, сообщает nk-tv.com.

Журналисты телеканала «Вести Кузбасс» называют протестующих кузбассовцев сторонниками безуглеродной зоны в регионе, хотя это совсем не так. Люди протестуют не против полного прекращения добычи угля в Кузбассе, они хотят лишь, чтобы разрезы перестали подминать под себя и окружать деревни. Также митингующие не выступают против добычи угля подземным способом.

Проводить добычу угля в такой близости от деревень и поселков — бесчеловечно. Почему нельзя на пять километров дальше? Хотя и этого мало. Помимо взрывов и пыли это ведь еще невидимая угроза — радиация. На отвалы, ради спокойствия, со счетчиком Гейгера лучше не ходить, отмечает издание.

Основное, на что в своих сюжетах указывают журналисты и их спикеры: «Уголь — наше всё!» и «Кузбассовцы останутся без работы».

«Но главное, что даёт соседство с шахтами и разрезами — это работа и достойная зарплата! Сторонники безуглеродной Сибири, которые активизировались в последнее время почему-то забывают, что переговоры — это гораздо более цивилизованный и конструктивный подход, чем митинги», — рассказала ведущая «Вестей».

Однако жители местных деревень не от хорошей жизни вышли на митинги. Как утверждают селяне, они многие годы писали и жаловались, как местной так и областной власти, однако получали лишь отписки. В итоге терпение кончилось, и борьба за свои деревни и посёлки переросла в открытое сопротивление.

Напомним, ранее ВашГород.ру сообщал о том, что угольный разрез «купил» сельчан под Новокузнецком новыми дорогами и спортплощадкой.