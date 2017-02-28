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В Кузбассе началась информационная война

Сегодня 17:10
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Кузбассе разгорелась информационная война за умы людей. Всё произошло из-за протестных движений против угольных разрезов в регионе.

Средства массовой информации разделились на два лагеря. Используя информационный ресурс, областные чиновники выставляют протестное движение врагом всей угольной отрасли Кузбасса.

И тут многие усматривают признаки информационной войны, в которой уже наметились первые потери. Многие больше не верят официальным СМИ. Точнее, их не воспринимают как средства информации, а видят в них только средства пропаганды. Причем пропаганды по лекалу Геббельса, который, помнится, кончил плохо. Население нужно не дурить, а сподвигать на борьбу с проблемами, которые мешают развиваться, и решаются только всем обществом, сообщает nk-tv.com.

Журналисты телеканала «Вести Кузбасс» называют протестующих кузбассовцев сторонниками безуглеродной зоны в регионе, хотя это совсем не так. Люди протестуют не против полного прекращения добычи угля в Кузбассе, они хотят лишь, чтобы разрезы перестали подминать под себя и окружать деревни. Также митингующие не выступают против добычи угля подземным способом.

Проводить добычу угля в такой близости от деревень и поселков — бесчеловечно. Почему нельзя на пять километров дальше? Хотя и этого мало. Помимо взрывов и пыли это ведь еще невидимая угроза — радиация. На отвалы, ради спокойствия, со счетчиком Гейгера лучше не ходить, отмечает издание.

Основное, на что в своих сюжетах указывают журналисты и их спикеры: «Уголь — наше всё!» и «Кузбассовцы останутся без работы».

«Но главное, что даёт соседство с шахтами и разрезами — это работа и достойная зарплата! Сторонники безуглеродной Сибири, которые активизировались в последнее время почему-то забывают, что переговоры — это гораздо более цивилизованный и конструктивный подход, чем митинги», — рассказала ведущая «Вестей».

Однако жители местных деревень не от хорошей жизни вышли на митинги. Как утверждают селяне, они многие годы писали и жаловались, как местной так и областной власти, однако получали лишь отписки. В итоге терпение кончилось, и борьба за свои деревни и посёлки переросла в открытое сопротивление.

Напомним, ранее ВашГород.ру сообщал о том, что угольный разрез «купил» сельчан под Новокузнецком новыми дорогами и спортплощадкой.

Комментарии 22
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читатель
73 1
продажные вести кузбасс как не стыдно, ну не можете вы ни чего сделать, но можно же в подлости не участвовать
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Вася
39 4
Подождите, а что есть еще кто то кто сомневается что официальные СМИ являются рупором администрации и кормятся с их руки и их подачек ?
Вести Кузбасс, Ново ТВ, 10 канал, ТВН в том числе...
Радио в том числе и проводное...
Им доверять нельзя, а если и доверять то задавать главный вопрос СЕБЕ - для чего это говорят, какая цель этого материала, что им хотят добиться и стараться анализировать ситуацию внутри своей головы по глубже. Власть и СМИ не любят много вопросов от жителей. Чем меньше вопросов тем спокойнее им живется.
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Читатель
7 4
"Ведущая новостей Вестей..." Оригинально! Браво за грамотность!!!!!
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читатель
7 0
пропаганда помогла прийти к власти, пропаганда помогает и удерживать власть
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жека
6 0
Продажные журналисты, себя бессмертными возомнили.
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13
12 0
Подождите, а что есть еще кто то кто сомневается что официальные СМИ являются рупором администрации и кормятся с их руки и их подачек ?
Вести Кузбасс, Ново ТВ, 10 канал, ТВН в том числе...
Радио в том числе и проводное...
Им доверять нельзя, а если и доверять то задавать главный вопрос СЕБЕ - для чего это говорят, какая цель этого материала, что им хотят добиться и стараться анализировать ситуацию внутри своей головы по глубже. Власть и СМИ не любят много вопросов от жителей. Чем меньше вопросов тем спокойнее им живется.
Ты слишком хорошего мнения о людях. И СМИ верят и вопросами не задаются. Увы(
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123
24 1
Они и их дети не живут рядом с разрезами и им пох..
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РикиМорти
35 0
Продажные журналисты, себя бессмертными возомнили.
Цель продажного журналиста - заработать денег и уйти со сцены в тот момент когда начинает припекать жопу и за его "дырку" перестают платить... поэтому и говорят что журналистика вторая по древности профессия, а первая проституция! У журналиста как и проститутки есть свое время за которое он может заработать денег! И к сожалению таких большинство, но есть еще и те Журналисты (специально с большой буквы), кто ценит журналистику как призвание и имеет Журналистскую гордость, этику и принципы, которыми ни когда не поступиться, но таких мало.
Я не просто так отзываюсь о журналистах сам выходец из журналисткой братии и до сих пор вижу и тех и других! ((((
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Петя
26 0
Так эти вести кузбасс постоянно лижут кому надо, все у них всегда в порядке и хорошо!) И за это их постоянно поощряют наградами)))
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читатель
2 0
Ты слишком хорошего мнения о людях. И СМИ верят и вопросами не задаются. Увы(
пропаганда всегда была обращенна только к массам а не к интеллигенции поэтому ее уровень должен ориетироваться на способности восприятия самых огранченных среди тех на кого она должна повлиять
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Сергей
12 0
Первой, второй, третьей и четвёртой властями являются, соответственно, законодательная, исполнительная, судебная власть и пресса. Все они работают на класс, находящийся у власти - бизнесменов (по русски - воров) и это - естественно. Какое тут! - для нищих крестьян из "нашей" сибирской деревни "договориться" с ними? Отсюда на ТВ - мнение людей, родные места, дома, которых не оказались на отвале , передёргивание и т.д. и т.п. Нет и не будет ни одного репортажа в защиту людей, против ужасов нашей жизни - про полный бесперспек-тивняк для этих мест! Похоже, что воры, по современному - бизнесмены хотят значительно подсократить и "сибирский народишко", и зону его обитания. Се ля - наша "ви". Вот тебе - и 100 лет Великого Октября.
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К
1 0
Я вас умоляю... Журналисты? В ГТРК Кузбасс? Да ну на... Их уже даже клоунами не назовёшь
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читатель
3 0
Я вас умоляю... Журналисты? В ГТРК Кузбасс? Да ну на... Их уже даже клоунами не назовёшь
люди которые поддерживают воров, предателей, мошенников. не являются их жертвами , они их соучасники
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/
1 0
пропаганда всегда была обращенна только к массам а не к интеллигенции поэтому ее уровень должен ориетироваться на способности восприятия самых огранченных среди тех на кого она должна повлиять
Пропаганде не надо обращаться к интеллигенции. В рядах интеллигенции всегда находится достаточное количество проституток с энтузиазмом за деньги, почести и славу готовых обслужить интересы любого режима. То же самое и среди прочих классов общества. Но творческая интеллигенция, занимающаяся обслуживанием интересов олигархов, мерзотнее остальных.
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Миша
1 0
Цель продажного журналиста - заработать денег и уйти со сцены в тот момент когда начинает припекать жопу и за его "дырку" перестают платить... поэтому и говорят что журналистика вторая по древности профессия, а первая проституция! У журналиста как и проститутки есть свое время за которое он может заработать денег! И к сожалению таких большинство, но есть еще и те Журналисты (специально с большой буквы), кто ценит журналистику как призвание и имеет Журналистскую гордость, этику и принципы, которыми ни когда не поступиться, но таких мало.
Я не просто так отзываюсь о журналистах сам выходец из журналисткой братии и до сих пор вижу и тех и других! ((((
"Население нужно не дурить, а сподвигать на борьбу с проблемами", но проблемы населению создают не журналисты, а власть. По глупости или злому умыслу - судить не берусь. Но то, что это единственный способ её самосохранения, это очевидно.
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Миша
1 0
Цель продажного журналиста - заработать денег и уйти со сцены в тот момент когда начинает припекать жопу и за его "дырку" перестают платить... поэтому и говорят что журналистика вторая по древности профессия, а первая проституция! У журналиста как и проститутки есть свое время за которое он может заработать денег! И к сожалению таких большинство, но есть еще и те Журналисты (специально с большой буквы), кто ценит журналистику как призвание и имеет Журналистскую гордость, этику и принципы, которыми ни когда не поступиться, но таких мало.
Я не просто так отзываюсь о журналистах сам выходец из журналисткой братии и до сих пор вижу и тех и других! ((((
"Население нужно не дурить, а сподвигать на борьбу с проблемами", но проблемы населению создают не журналисты, а власть. По глупости или злому умыслу - судить не берусь. Но то, что это единственный способ её самосохранения, это очевидно.
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местный-2
8 0
Люди обсуждают проблемы, которые вызваны варварскими методами угледобычи и странным отношением власти ко всему происходящему.
На этом и надо остановиться.
Кому-то захотелось перенаправить протест? Решили столкнуть лбами с журналистами?Надо забыть о журналистах и двигаться в избранном направление.
Подачки тоже не нужны.Раз уж мы собираемся здесь жить и считаем Кузбасс нашей Родиной,то ,наверно согласятся многие,мы вправе сами выбирать правила своего проживания ,естественно ,не нарушая законы.
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Миша
0 0
Люди обсуждают проблемы, которые вызваны варварскими методами угледобычи и странным отношением власти ко всему происходящему.
На этом и надо остановиться.
Кому-то захотелось перенаправить протест? Решили столкнуть лбами с журналистами?Надо забыть о журналистах и двигаться в избранном направление.
Подачки тоже не нужны.Раз уж мы собираемся здесь жить и считаем Кузбасс нашей Родиной,то ,наверно согласятся многие,мы вправе сами выбирать правила своего проживания ,естественно ,не нарушая законы.
Укажите закон, который даёт право гражданам выбирать правила своего проживания; закон, который даёт право распоряжаться природными ресурсами, или заключать гражданам контракты с инвесторами. Очень интересно ознакомиться. Мне известен лишь закон о ТОРах, который запрещает органам местного самоуправления создавать ТОРы.
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Седой 14535
1 0
Люди обсуждают проблемы, которые вызваны варварскими методами угледобычи и странным отношением власти ко всему происходящему.
На этом и надо остановиться.
Кому-то захотелось перенаправить протест? Решили столкнуть лбами с журналистами?Надо забыть о журналистах и двигаться в избранном направление.
Подачки тоже не нужны.Раз уж мы собираемся здесь жить и считаем Кузбасс нашей Родиной,то ,наверно согласятся многие,мы вправе сами выбирать правила своего проживания ,естественно ,не нарушая законы.
Нельзя решить общероссийскую проблему разграбления в отдельно взятом Кузбассе.
Как бы мы свою малую Родину не любили.
У нас грабительски вывозят уголь,в Калининграде-янтарь,в Восточной Сибири,Татарии,Башкирии-нефть.Неужели отстанут от Кузбасса в надежде,что остальной России хватит?
Как можно договориться с паразитирующим классом?
Никто еще не смог уговорить солитера не добивать организм хозяина.
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Митрич
3 27
Как-то интересно получается: Мишаня Шестаков во первых строках свово повествования сетует на разгоревшуюся "информационную войну", и ТУТ ЖЕ, САМ своими собственными...... (чуть было не сказал - руками, хотя, то что у него растет сзади, руками назвать сложно) начинает вести "перестрелку" со своими же коллегами-журналистами с телевидения! Это - как?
Так какого ж рожна ты, Мишаня, "вякаешь" про "информационную войну", если сам этим же занимаешься?
Далее, про пропаганду: а кто кому сказал что должно быть иначе? Или, быть может, есть страны, где все иначе: официальные СМИ выступают исключительно в оппозиции власти? Назовите мне хоть одну такую! :-))))
Третий аспект: а почему это Мишаня Шестаков возомнил, что подлинная свобода слова, это когда можно говорить и писать ему и "ни-ни" говорить и писать официальным СМИ официальную позицию властей? Я нарочито не акцентирую сейчас внимание на своей собственной точке зрения: она сейчас никого не волнует и никому не интересна, но сам факт: Миша со страниц ВГ ведет явно ангажированную пропаганду отличного от официальных властей мнения - и это нормально, это хорошо. Это можно и нужно делать. А когда тем же самым занимаются официальные СМИ - это плохо! Интересный подход! :-))))
Так что, уж звиняйте, Мишаня свет Шестаков, но ваши "претензии" быть моралистом не выдерживают никакой критики! Хотя бы потому что что вы САМИ СЕЙЧАС испачкались по "самое нехочу" в том же д...ме, в каком, по вашему мнению, барахтаются официальные СМИ! И поверьте, что со стороны это о-очень хорошо видно, как и ничем неприкрытая попытка вызвать своими "откровениями" определенные протестные настроения в массах людей, будем говорить прямо, не слишком-то обремененных социальной ответственностью сначала думать, а потом принимать какие-то решения! А попросту - толпы!
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Митрич
1 0
"Население нужно не дурить, а сподвигать на борьбу с проблемами", но проблемы населению создают не журналисты, а власть. По глупости или злому умыслу - судить не берусь. Но то, что это единственный способ её самосохранения, это очевидно.
Возможно, это так (я - про власть), только вряд ли этот факт дает право журналюгам пользоваться этим обстоятельством и будоражить общественность подобного рода "откровениями".
Если вы журналисты, которых волнует какая-то проблема, говорите, рассуждайте, дискутируйте, но не навязывайте, не провоцируйте и не сподвигайте на бунт и прочие "околореволюционные" действия! Умейте различать границу между свободой слова и подстрекательством!
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местный-2
0 0
Укажите закон, который даёт право гражданам выбирать правила своего проживания; закон, который даёт право распоряжаться природными ресурсами, или заключать гражданам контракты с инвесторами. Очень интересно ознакомиться. Мне известен лишь закон о ТОРах, который запрещает органам местного самоуправления создавать ТОРы.
Разве через референдум нет возможности подкорректировать некоторые статьи Конституции?
Как правильно "Седой" заметил это касается не только Кузбасса,это ведь проблема российского масштаба.
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