В Кузбассе разгорелась информационная война за умы людей. Всё произошло из-за протестных движений против угольных разрезов в регионе.
Средства массовой информации разделились на два лагеря. Используя информационный ресурс, областные чиновники выставляют протестное движение врагом всей угольной отрасли Кузбасса.
И тут многие усматривают признаки информационной войны, в которой уже наметились первые потери. Многие больше не верят официальным СМИ. Точнее, их не воспринимают как средства информации, а видят в них только средства пропаганды. Причем пропаганды по лекалу Геббельса, который, помнится, кончил плохо. Население нужно не дурить, а сподвигать на борьбу с проблемами, которые мешают развиваться, и решаются только всем обществом, сообщает nk-tv.com.
Журналисты телеканала «Вести Кузбасс» называют протестующих кузбассовцев сторонниками безуглеродной зоны в регионе, хотя это совсем не так. Люди протестуют не против полного прекращения добычи угля в Кузбассе, они хотят лишь, чтобы разрезы перестали подминать под себя и окружать деревни. Также митингующие не выступают против добычи угля подземным способом.
Проводить добычу угля в такой близости от деревень и поселков — бесчеловечно. Почему нельзя на пять километров дальше? Хотя и этого мало. Помимо взрывов и пыли это ведь еще невидимая угроза — радиация. На отвалы, ради спокойствия, со счетчиком Гейгера лучше не ходить, отмечает издание.
Основное, на что в своих сюжетах указывают журналисты и их спикеры: «Уголь — наше всё!» и «Кузбассовцы останутся без работы».
«Но главное, что даёт соседство с шахтами и разрезами — это работа и достойная зарплата! Сторонники безуглеродной Сибири, которые активизировались в последнее время почему-то забывают, что переговоры — это гораздо более цивилизованный и конструктивный подход, чем митинги», — рассказала ведущая «Вестей».
Однако жители местных деревень не от хорошей жизни вышли на митинги. Как утверждают селяне, они многие годы писали и жаловались, как местной так и областной власти, однако получали лишь отписки. В итоге терпение кончилось, и борьба за свои деревни и посёлки переросла в открытое сопротивление.
Напомним, ранее ВашГород.ру сообщал о том, что угольный разрез «купил» сельчан под Новокузнецком новыми дорогами и спортплощадкой.
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Вести Кузбасс, Ново ТВ, 10 канал, ТВН в том числе...
Радио в том числе и проводное...
Им доверять нельзя, а если и доверять то задавать главный вопрос СЕБЕ - для чего это говорят, какая цель этого материала, что им хотят добиться и стараться анализировать ситуацию внутри своей головы по глубже. Власть и СМИ не любят много вопросов от жителей. Чем меньше вопросов тем спокойнее им живется.
Вести Кузбасс, Ново ТВ, 10 канал, ТВН в том числе...
Радио в том числе и проводное...
Им доверять нельзя, а если и доверять то задавать главный вопрос СЕБЕ - для чего это говорят, какая цель этого материала, что им хотят добиться и стараться анализировать ситуацию внутри своей головы по глубже. Власть и СМИ не любят много вопросов от жителей. Чем меньше вопросов тем спокойнее им живется.
Я не просто так отзываюсь о журналистах сам выходец из журналисткой братии и до сих пор вижу и тех и других! ((((
Я не просто так отзываюсь о журналистах сам выходец из журналисткой братии и до сих пор вижу и тех и других! ((((
Я не просто так отзываюсь о журналистах сам выходец из журналисткой братии и до сих пор вижу и тех и других! ((((
На этом и надо остановиться.
Кому-то захотелось перенаправить протест? Решили столкнуть лбами с журналистами?Надо забыть о журналистах и двигаться в избранном направление.
Подачки тоже не нужны.Раз уж мы собираемся здесь жить и считаем Кузбасс нашей Родиной,то ,наверно согласятся многие,мы вправе сами выбирать правила своего проживания ,естественно ,не нарушая законы.
На этом и надо остановиться.
Кому-то захотелось перенаправить протест? Решили столкнуть лбами с журналистами?Надо забыть о журналистах и двигаться в избранном направление.
Подачки тоже не нужны.Раз уж мы собираемся здесь жить и считаем Кузбасс нашей Родиной,то ,наверно согласятся многие,мы вправе сами выбирать правила своего проживания ,естественно ,не нарушая законы.
На этом и надо остановиться.
Кому-то захотелось перенаправить протест? Решили столкнуть лбами с журналистами?Надо забыть о журналистах и двигаться в избранном направление.
Подачки тоже не нужны.Раз уж мы собираемся здесь жить и считаем Кузбасс нашей Родиной,то ,наверно согласятся многие,мы вправе сами выбирать правила своего проживания ,естественно ,не нарушая законы.
Как бы мы свою малую Родину не любили.
У нас грабительски вывозят уголь,в Калининграде-янтарь,в Восточной Сибири,Татарии,Башкирии-нефть.Неужели отстанут от Кузбасса в надежде,что остальной России хватит?
Как можно договориться с паразитирующим классом?
Никто еще не смог уговорить солитера не добивать организм хозяина.
Так какого ж рожна ты, Мишаня, "вякаешь" про "информационную войну", если сам этим же занимаешься?
Далее, про пропаганду: а кто кому сказал что должно быть иначе? Или, быть может, есть страны, где все иначе: официальные СМИ выступают исключительно в оппозиции власти? Назовите мне хоть одну такую! :-))))
Третий аспект: а почему это Мишаня Шестаков возомнил, что подлинная свобода слова, это когда можно говорить и писать ему и "ни-ни" говорить и писать официальным СМИ официальную позицию властей? Я нарочито не акцентирую сейчас внимание на своей собственной точке зрения: она сейчас никого не волнует и никому не интересна, но сам факт: Миша со страниц ВГ ведет явно ангажированную пропаганду отличного от официальных властей мнения - и это нормально, это хорошо. Это можно и нужно делать. А когда тем же самым занимаются официальные СМИ - это плохо! Интересный подход! :-))))
Так что, уж звиняйте, Мишаня свет Шестаков, но ваши "претензии" быть моралистом не выдерживают никакой критики! Хотя бы потому что что вы САМИ СЕЙЧАС испачкались по "самое нехочу" в том же д...ме, в каком, по вашему мнению, барахтаются официальные СМИ! И поверьте, что со стороны это о-очень хорошо видно, как и ничем неприкрытая попытка вызвать своими "откровениями" определенные протестные настроения в массах людей, будем говорить прямо, не слишком-то обремененных социальной ответственностью сначала думать, а потом принимать какие-то решения! А попросту - толпы!
Если вы журналисты, которых волнует какая-то проблема, говорите, рассуждайте, дискутируйте, но не навязывайте, не провоцируйте и не сподвигайте на бунт и прочие "околореволюционные" действия! Умейте различать границу между свободой слова и подстрекательством!
Как правильно "Седой" заметил это касается не только Кузбасса,это ведь проблема российского масштаба.