Клиентам Сбербанка стали доступны дебетовые карты МИР Золотая. Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка. Также Сбербанк предоставляет возможность получить зарплатную карту МИР Золотая.

У держателей карты МИР Золотая есть возможность бесплатно подключить и использовать полный пакет услуги «Мобильный банк». В числе других преимуществ карты — денежные переводы в любое время суток, современные и удобные сервисы Сбербанк Онлайн и «Автоплатёж», бонусная программа «Спасибо от Сбербанка», бонусами которой можно расплачиваться в магазинах-партнерах программы.

«На сегодняшний день безналичные операции по картам МИР полностью повторяют международные аналоги. Одна из приоритетных задач Банка — перевод всей бюджетной сферы на данные дебетовые карты в кратчайшие сроки. Мы стараемся сделать этот переход для наших клиентов легким, незаметным и финансово грамотным», — отметила Татьяна Галкина, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк.

Подробная информация о карте МИР Золотая — на сайте Сбербанка.

Управление маркетинга и коммуникаций Кемеровского отделения ПАО Сбербанк.