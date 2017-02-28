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«Мы лишаем детей сказки»: кемеровчанин попросил снизить цены на билеты в цирк

Сегодня 15:40
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bileti-v-teatr.ru

Кемеровчанин просит снизить цены на билеты в цирк. Своё предложение он высказал на сайте «Банк идей».

«В наше время не каждая семья может позволить себе сводить ребёнка в цирк, самые дешёвые билеты — от 800 рублей. А если в семье несколько детей? Мы лишаем целое поколение сказки», — написал Игорь Калинкин.

Он предложил бизнесменам прекратить вкладывать крупные суммы в рекламу, чтобы снизить цены.

Кроме того, кемеровчанин высказался и о московских звёздах.

«Как можно делать билеты по 8000, когда у многих это месячная зарплата?» — удивляется горожанин.

Он добавил, что в этой сфере необходим контроль властей. Предложение сейчас рассматривают.

Комментарии 1
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Армянский коммунист
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Наивный, спрос определяет предложение, не будем платить по червонцу всяким"Михайловым"глядишь и они подвинутся.А административный ресурс здесь бессилен.
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