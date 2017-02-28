Кемеровчанин просит снизить цены на билеты в цирк. Своё предложение он высказал на сайте «Банк идей».

«В наше время не каждая семья может позволить себе сводить ребёнка в цирк, самые дешёвые билеты — от 800 рублей. А если в семье несколько детей? Мы лишаем целое поколение сказки», — написал Игорь Калинкин.

Он предложил бизнесменам прекратить вкладывать крупные суммы в рекламу, чтобы снизить цены.

Кроме того, кемеровчанин высказался и о московских звёздах.

«Как можно делать билеты по 8000, когда у многих это месячная зарплата?» — удивляется горожанин.

Он добавил, что в этой сфере необходим контроль властей. Предложение сейчас рассматривают.