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Кузбассовцы смогут заказывать товары с сайта «Леруа Мерлен»

Сегодня 16:35
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Леруа Мерлен

Сеть магазинов «Леруа Мерлен» рассказала о планах на 2018 год.

Ритейлер планирует запустить интернет-магазины во всех регионах, где есть его гипермаркеты. После онлайн-заказа и оплаты покупатели смогут забрать товар сами из «Леруа Мерлен» либо оформить доставку. Также станет возможным получать покупки в пунктах выдачи.

В Кузбассе магазины «Леруа Мерлен» работают в Кемерове и Новокузнецке. Заказ товаров по интернету компания планирует обеспечить до лета 2018 года, пишет Retail.ru.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Леруа Мерлен» создала приложение для виртуальной примерки товаров к интерьеру. Программа доступна на iOS, установить её можно на iPhone и iPad. Важное условие — версия операционной системы iOS 11 и выше.

Комментарии 2
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йй
0 0
он как бы уже давно есть..до офигения неудобен и глючен
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Й
0 0
Кузбассовцы смогут... А кузбассовки?
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