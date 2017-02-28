Сеть магазинов «Леруа Мерлен» рассказала о планах на 2018 год.

Ритейлер планирует запустить интернет-магазины во всех регионах, где есть его гипермаркеты. После онлайн-заказа и оплаты покупатели смогут забрать товар сами из «Леруа Мерлен» либо оформить доставку. Также станет возможным получать покупки в пунктах выдачи.

В Кузбассе магазины «Леруа Мерлен» работают в Кемерове и Новокузнецке. Заказ товаров по интернету компания планирует обеспечить до лета 2018 года, пишет Retail.ru.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Леруа Мерлен» создала приложение для виртуальной примерки товаров к интерьеру. Программа доступна на iOS, установить её можно на iPhone и iPad. Важное условие — версия операционной системы iOS 11 и выше.