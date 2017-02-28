Валерий Цой рассказал об обновлённой медицине в Кемеровской области и о проекте «Бережливая поликлиника».

Напомним, что в Кузбассе стартовал федеральные проект «Бережливая поликлиника». Пока его внедрили только в шесть медучреждений области. Но на достигнутом останавливаться не собираются.

Пока в проект попали больницы в Кемерове и Новокузнецке. Однако, как пояснил Валерий Цой, в 2018 году все поликлиники в Кузбассе войдут в эту программу.

Замгубернатора пояснил, что это министерская программа, однако то, как именно её реализовать, решали на местном уровне. Разрабатывали всё, начиная от внедрения компьютерных программ, заканчивая цветом стен в медучреждении.

Начальник департамента здравоохранения пояснил, чтобы реализовать проект пришлось «пройтись ногами пациента по больнице и выйти из кабинета», посмотреть на медучреждения не глазами сотрудника, а глазами простого кузбассовца.

«Что изменилось с внедрением программы „Бережная поликлиника?“. Скажу, что не прибавилось персонала и денег в медучреждениях. Изменили сам подход к системе здравоохранения», — пояснил замгубернатора.

Во-первых, изменили внешний вид медучреждений, сделали ремонт.

Например, убрали «барьер между медициной и пациентом» — стекло и высокую стойку в регистратуре. В поликлиниках, вошедших в проект, поставили новые стойки, больше похожие на ресепшн. Кроме того, сама картотека теперь не будет мозолить глаза пациентам, её переместили в отдельное помещение.

Разделили функции регистраторов и внедрили колл-центр.

«Одна бригада занимается картотекой, вторая отвечает за приём звонков. И отдельные сотрудники непосредственно общаются с пациентами», — рассказал замгубернатора в эфире «Вести Кузбасс».

Также разделили работу врачей и медсестёр: специалист, осмотрев пациента, вносит данные в систему, после чего пациент идёт на сестринский пост, где ему уже выдают нужные справки и направления, а в это время врач уже осматривает другого пациента. Таким образом, пропускная способность увеличится, а очереди уменьшатся.

«Сейчас в Кузбасс 403 медицинских подразделения, которые занимаются медицинской работой. Из них около 50 занимаются непосредственной первичной медико-саниторной помощью. В них однозначно все эти технологии будут внедрены в 2018 году», — добавил Цой.

Также начальник департамента здравоохранения рассказал, что сейчас в области в медучреждения числится около 40 000 работников, при этом около 4 000 не хватает. Однако и эту проблему планируют решить в ближайшее время.