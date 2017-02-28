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Кузбассовцы дошли до президента: чем закончился митинг против угольных разрезов в Новосибирске

Сегодня 16:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новосибирске 3 ноября активисты из Кузбасса, выступающие против варварского поведения угольных разрезов, вышли на митинг возле театра «Глобус». А также прошёл одиночный пикет у здания представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Как рассказал ВашГород.ру участник одиночного пикета Денис Щедрин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял письменное обращение от жителей Кузбасса. Граждане просят помочь президента обуздать угольщиков, которые уже практически окружили деревни и посёлки.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 30 октября около 200 жителей Новокузнецкого района смогли добиться встречи с главой администрацией Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.

Подробнее о встрече с полпредом президента и о митинге возле театра «Глобус» читайте на сайте ВашГород.ру в вторник, 7 ноября.

Комментарии 9
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аватар
\\\
0 45
На нары этого заказного колдыря с плакатом!!!!!!!!
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Екарный бабай
27 0
На нары этого заказного колдыря с плакатом!!!!!!!!
На нары тебя и твоего хана.
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Роман
11 0
На нары этого заказного колдыря с плакатом!!!!!!!!
Смойся,дурак
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жека
3 0
Путин подписал закон о том, что нужно забирать землю у народа под разрезы, тулеев только исполнитель на месте. Так что путина в отставку надо.
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аватар
Уехавший
2 0
На нары этого заказного колдыря с плакатом!!!!!!!!
Может это фотомонтаж?
По поводу колдыря-в зеркало посмотри,.....!
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читатель
4 0
россия стала примитивной сырьевой колонией
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Димон
0 0
Путин подписал закон о том, что нужно забирать землю у народа под разрезы, тулеев только исполнитель на месте. Так что путина в отставку надо.
Жека в Мысках шорскую деревню разрез бульдозерами разровнял и ничего, все нормально
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Имя есть
0 0
К сожалению, до Путина еще не дошли.
Только до его представителя. Очень хочется надеяться, что до Президента дойдет БОЛЬ народа.
И вот тогда полетит наш самизнаетекто всенародноднолюбимый бабушками-дедушками в тар-тарары.
Понятно, что сравнивать наш околоток с первопрестольной (умышленно с прописной буквы) бессмысленно. Там - БАБКИ. Там свои пенсионерам можно и льготы, и повышенные доплаты к пенсиям.
Там и дороги, и дворы. Там снос хрущевок.
А мы перетопчимся как-нибудь.
Где -Москва, и где - Новокузнецк?
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Сан Саныч 6734
0 0
Этого вам не покажут по федеральным каналам, вот где настоящие враги государства...
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