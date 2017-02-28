В Новосибирске 3 ноября активисты из Кузбасса, выступающие против варварского поведения угольных разрезов, вышли на митинг возле театра «Глобус». А также прошёл одиночный пикет у здания представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Как рассказал ВашГород.ру участник одиночного пикета Денис Щедрин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял письменное обращение от жителей Кузбасса. Граждане просят помочь президента обуздать угольщиков, которые уже практически окружили деревни и посёлки.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, 30 октября около 200 жителей Новокузнецкого района смогли добиться встречи с главой администрацией Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.
Подробнее о встрече с полпредом президента и о митинге возле театра «Глобус» читайте на сайте ВашГород.ру в вторник, 7 ноября.
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По поводу колдыря-в зеркало посмотри,.....!
Только до его представителя. Очень хочется надеяться, что до Президента дойдет БОЛЬ народа.
И вот тогда полетит наш самизнаетекто всенародноднолюбимый бабушками-дедушками в тар-тарары.
Понятно, что сравнивать наш околоток с первопрестольной (умышленно с прописной буквы) бессмысленно. Там - БАБКИ. Там свои пенсионерам можно и льготы, и повышенные доплаты к пенсиям.
Там и дороги, и дворы. Там снос хрущевок.
А мы перетопчимся как-нибудь.
Где -Москва, и где - Новокузнецк?