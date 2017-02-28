В Новосибирске 3 ноября активисты из Кузбасса, выступающие против варварского поведения угольных разрезов, вышли на митинг возле театра «Глобус». А также прошёл одиночный пикет у здания представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Как рассказал ВашГород.ру участник одиночного пикета Денис Щедрин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял письменное обращение от жителей Кузбасса. Граждане просят помочь президента обуздать угольщиков, которые уже практически окружили деревни и посёлки.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, 30 октября около 200 жителей Новокузнецкого района смогли добиться встречи с главой администрацией Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.

Подробнее о встрече с полпредом президента и о митинге возле театра «Глобус» читайте на сайте ВашГород.ру в вторник, 7 ноября.