В России за год снизились продажи молочной продукции.
Самое заметное сокращение отмечено по кефиру — на 8,4 процента в натуральном выражении. Об этом пишет «Российская газета» с ссылкой на информацию компании Nielsen.
Продажи пастеризованного молока снизились на 2,5 процента в натуральном выражении, йогуртов — на 5,8 процента, творога — на 5 процентов, сметаны — на 4,2 процента, питьевых йогуртов — на 3,6 процента.
Эксперты связывают сокращение продаж с активным ростом цен на молочную продукцию. По подсчётам Nielsen, за год больше всего подорожали простокваша, йогурты и глазированные сырки. Ряженка и сливки выросли в цене в среднем на 10 процентов. Цена на пастеризованное молоко увеличилась на 9,2 процента, на творог — на 8,7 процента, на сметану -на 8,2 процента, на питьевой йогурт — на 9,2 процента.
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Стоит вспомнить,что снизилось и содержание молока в молочной продукции
Я не знаю, кто такие эти Nielsen. И, кстати, почему они, работая на территории нашего государства, называются иностранными именами. Но, полагаю, это некая независимая от госструктур организация. Вот теперь они обследовали "молочку".
А что творится на остальном рынке продукции? ЦифИри где?
И потом нам вешают лапшу про 3% инфляции за год?
Однако, ЖКХ нам повышают второй год подряд на 5,9%.
Где логика?
Ты эту бурду заквасить пробовал?
Сам я уже сто лет не покупаю молоко в официальных магазинах, предпочитая фермерскую продукцию. Она хоть и была чуть дороже, зато натуральная и, что самое главное, разливают по литрам. а не по "ноль девять" :-))) Да и роста цен на их продукцию как-то особо не заметно