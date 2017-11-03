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Россияне начали экономить на молочных продуктах из-за роста цен

Сегодня 17:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
blondie.ru

В России за год снизились продажи молочной продукции.

Самое заметное сокращение отмечено по кефиру — на 8,4 процента в натуральном выражении. Об этом пишет «Российская газета» с ссылкой на информацию компании Nielsen.

Продажи пастеризованного молока снизились на 2,5 процента в натуральном выражении, йогуртов — на 5,8 процента, творога — на 5 процентов, сметаны — на 4,2 процента, питьевых йогуртов — на 3,6 процента.

Эксперты связывают сокращение продаж с активным ростом цен на молочную продукцию. По подсчётам Nielsen, за год больше всего подорожали простокваша, йогурты и глазированные сырки. Ряженка и сливки выросли в цене в среднем на 10 процентов. Цена на пастеризованное молоко увеличилась на 9,2 процента, на творог — на 8,7 процента, на сметану -на 8,2 процента, на питьевой йогурт — на 9,2 процента.

Комментарии 8
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А
5 0
зарплата пятый год стоит на месте. Если в долларах исчислят - упала почти в два раза. А ширпотреб для пользования внутри страны как закупался позаграницам в долларах так и закупается.
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Седой 14535
8 0
Стоит вспомнить,что снизилось и содержание молока в молочной продукции
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Димон
1 0
Седой:
Стоит вспомнить,что снизилось и содержание молока в молочной продукции
Это точно, вместо литра, теперь 0.9 стало)
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Имя есть
3 0
Хотелось бы услышать мнение тех "органов", которые высчитывают процент инфляции.
Я не знаю, кто такие эти Nielsen. И, кстати, почему они, работая на территории нашего государства, называются иностранными именами. Но, полагаю, это некая независимая от госструктур организация. Вот теперь они обследовали "молочку".
А что творится на остальном рынке продукции? ЦифИри где?
И потом нам вешают лапшу про 3% инфляции за год?
Однако, ЖКХ нам повышают второй год подряд на 5,9%.
Где логика?
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Седой 14535
1 0
Это точно, вместо литра, теперь 0.9 стало)
А сколько в этих 0,9 молока?
Ты эту бурду заквасить пробовал?
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Митрич
0 0
Это точно, вместо литра, теперь 0.9 стало)
Ну так уметь надо выбирать где покупать молоко! Если вы не умеете, кто в этом виноват?
Сам я уже сто лет не покупаю молоко в официальных магазинах, предпочитая фермерскую продукцию. Она хоть и была чуть дороже, зато натуральная и, что самое главное, разливают по литрам. а не по "ноль девять" :-))) Да и роста цен на их продукцию как-то особо не заметно
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Читатель
0 0
Ну и что? Не употребляю полочку и проблем нет. Кроме человека ни одно живое существо не употребляем молоко другого вида. А тем более во взрослом возрасте
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