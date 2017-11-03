В России за год снизились продажи молочной продукции.

Самое заметное сокращение отмечено по кефиру — на 8,4 процента в натуральном выражении. Об этом пишет «Российская газета» с ссылкой на информацию компании Nielsen.

Продажи пастеризованного молока снизились на 2,5 процента в натуральном выражении, йогуртов — на 5,8 процента, творога — на 5 процентов, сметаны — на 4,2 процента, питьевых йогуртов — на 3,6 процента.

Эксперты связывают сокращение продаж с активным ростом цен на молочную продукцию. По подсчётам Nielsen, за год больше всего подорожали простокваша, йогурты и глазированные сырки. Ряженка и сливки выросли в цене в среднем на 10 процентов. Цена на пастеризованное молоко увеличилась на 9,2 процента, на творог — на 8,7 процента, на сметану -на 8,2 процента, на питьевой йогурт — на 9,2 процента.