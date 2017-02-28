В кузбасских муниципальных учреждениях кино проведут бесплатный показ фильмов, приуроченных ко Дню народного единства.
В Кемерове показы организуют в «Кузбасскино» в 20:00 и 22:30. Здесь покажут фильм «Время первых», посвящённый космонавту из Кузбасса Алексею Леонову — первому человеку, вышедшему в открытый космос.
В Новокузнецке бесплатный показ фильма «Герой» пройдёт в кинотеатре «Октябрь».
Всего в области в День единства откроют 20 площадок для демонстрации бесплатного кино:
Ранее ВашГород.ру публиковал обзор афиш культурных учреждений, которые можно посетить в Ночь искусств 4 ноября в Кемерове и Новокузнецке.
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