В кузбасских муниципальных учреждениях кино проведут бесплатный показ фильмов, приуроченных ко Дню народного единства.

В Кемерове показы организуют в «Кузбасскино» в 20:00 и 22:30. Здесь покажут фильм «Время первых», посвящённый космонавту из Кузбасса Алексею Леонову — первому человеку, вышедшему в открытый космос.

В Новокузнецке бесплатный показ фильма «Герой» пройдёт в кинотеатре «Октябрь».

Всего в области в День единства откроют 20 площадок для демонстрации бесплатного кино:

Ранее ВашГород.ру публиковал обзор афиш культурных учреждений, которые можно посетить в Ночь искусств 4 ноября в Кемерове и Новокузнецке.