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Кузбассовцев приглашают на бесплатные показы кино

Сегодня 17:10
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1ul.ru

В кузбасских муниципальных учреждениях кино проведут бесплатный показ фильмов, приуроченных ко Дню народного единства.

В Кемерове показы организуют в «Кузбасскино» в 20:00 и 22:30. Здесь покажут фильм «Время первых», посвящённый космонавту из Кузбасса Алексею Леонову — первому человеку, вышедшему в открытый космос.

В Новокузнецке бесплатный показ фильма «Герой» пройдёт в кинотеатре «Октябрь».

Всего в области в День единства откроют 20 площадок для демонстрации бесплатного кино:

Ранее ВашГород.ру публиковал обзор афиш культурных учреждений, которые можно посетить в Ночь искусств 4 ноября в Кемерове и Новокузнецке.

Комментарии 1
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Седой 14535
2 0
А с кем народ должен единяться в День народного единства?
Что это за день такой?
Ширма от Дня Великой Октябрьской Социалистической Революции?
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