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Тимати приедет в Кемерово с выступлением

Сегодня 17:15
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
feel-feed.ru

В Кемерово приедет знаменитый исполнитель Тимати. Он станет хедлайнером боксёрского шоу «Битва Сибири».

Мероприятие назначили на 9 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Арена», сообщили в «Кузбасской медиагруппе». В последний раз артист выступал в городе 10 лет назад.

Главный бой вечера проведёт двукратный чемпион мира, чемпион Европы Миша Алоян.

Ранее ВашГород.ру писал, что в Кемерово на открытие нового ночного клуба приедет скандально известная певица Катя Самбука.

Комментарии 9
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..
4 0
Вообще пофиг в Кемерово. Я в Новокузнецке живу.
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житель
2 0
неизвестно кто приедет выступать перед поединком допингиста
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2
3 0
ему тоже медальку дадут "Герой кузбасса"?
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Дали
4 0
Будет рассказывать какой Тиньков крутой)) Тиньков же сказал что он Тинькову бабки платит и он должен их отрабатывать
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Я так кумекаю:
3 0
Ни хрена себе, уже известно когда татуировка выступит !?
Алексей Анатольевич Навальный тоже получил добро на выступление своё ?
Тимати второй по очереди - по любому !
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\\\
0 0
Ни хрена себе, уже известно когда татуировка выступит !?
Алексей Анатольевич Навальный тоже получил добро на выступление своё ?
Тимати второй по очереди - по любому !
Американские ученые выявили зависимость между искривлением полового члена и некоторыми раковыми заболеваниями. Они представили результаты исследования на конференции Американского общества репродуктивной медицины.
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Седой 14535
4 1
Круто!!!
Про тантум-верде-форте споет?
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