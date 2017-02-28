В Кемерово приедет знаменитый исполнитель Тимати. Он станет хедлайнером боксёрского шоу «Битва Сибири».
Мероприятие назначили на 9 декабря в спортивно-развлекательном комплексе «Арена», сообщили в «Кузбасской медиагруппе». В последний раз артист выступал в городе 10 лет назад.
Главный бой вечера проведёт двукратный чемпион мира, чемпион Европы Миша Алоян.
Ранее ВашГород.ру писал, что в Кемерово на открытие нового ночного клуба приедет скандально известная певица Катя Самбука.
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Алексей Анатольевич Навальный тоже получил добро на выступление своё ?
Тимати второй по очереди - по любому !
Алексей Анатольевич Навальный тоже получил добро на выступление своё ?
Тимати второй по очереди - по любому !
Про тантум-верде-форте споет?