Напомним, что жители домов на проспекте Металлургов столкнулись с неожиданной проблемой. Из-за разрытой ямы в арке между домами № 5 и 9 новокузнечане не могли заехать в собственный двор.
Как выяснил ВашГород.ру яму раскопали в начале октября, чтобы ликвидировать проблемы с отоплением в одном из магазинов, расположенных в жилом доме. Однако зарыть её на протяжении месяца так и не удосужились.
ВашГород.ру рассказал об этой проблеме своим читателям 31 октября. А уже 1 ноября жители двора и администрация сообщили, что проблема ликвидирована. Как пояснили в ведомстве, работы выполнили силами управляющей компании «Проспект».
Хотя, как ранее пояснили ВашГород.ру в УК, это обязанность ССК.
«1 ноября произведена обратная засыпка котлована теплотрассы в арке между жилыми домами № 5 и 9 по проспекту Металлургов. Работа выполнена техникой и материалами, предоставленными управляющей компанией», — пояснили в администрации Новокузнецка.
Однако асфальтное покрытие в арке смогут восстановить только в первой половине 2018 года.
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Напоминает формулировку "отрицатеьный рост экономики".
И мы еще удивляемся,что у людей,так формулирующих мысли все из рук валится?