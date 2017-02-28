Напомним, что жители домов на проспекте Металлургов столкнулись с неожиданной проблемой. Из-за разрытой ямы в арке между домами № 5 и 9 новокузнечане не могли заехать в собственный двор.

Как выяснил ВашГород.ру яму раскопали в начале октября, чтобы ликвидировать проблемы с отоплением в одном из магазинов, расположенных в жилом доме. Однако зарыть её на протяжении месяца так и не удосужились.

ВашГород.ру рассказал об этой проблеме своим читателям 31 октября. А уже 1 ноября жители двора и администрация сообщили, что проблема ликвидирована. Как пояснили в ведомстве, работы выполнили силами управляющей компании «Проспект».

Хотя, как ранее пояснили ВашГород.ру в УК, это обязанность ССК.

«1 ноября произведена обратная засыпка котлована теплотрассы в арке между жилыми домами № 5 и 9 по проспекту Металлургов. Работа выполнена техникой и материалами, предоставленными управляющей компанией», — пояснили в администрации Новокузнецка.

Однако асфальтное покрытие в арке смогут восстановить только в первой половине 2018 года.