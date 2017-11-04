РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны
Сегодня 08:00
Россияне временно не смогут купить билеты в поезда дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года.
Речь идёт о плацкартных и общих вагонах. Остальных категорий билетов это ограничение не коснётся, сообщает «Российская газета».
Продажи приостановлены из-за того, что Центробанк России не принял решение о тарифах на пассажирские перевозки в дальнем сообщении.
Как только тарифы утвердят, продажа билетов будет возобновлена. Если цены изменятся, пассажирам вернут разницу в стоимости.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Ежели собрался ехать долече, то купе - россияне ведь миллионеры по отчётам путинской статистики и перед выборами 21 млн. бедных ваще рассосуться... Вот она "стабильность" от Идола.
Ежели собрался ехать долече, то купе - россияне ведь миллионеры по отчётам путинской статистики и перед выборами 21 млн. бедных ваще рассосуться... Вот она "стабильность" от Идола.
Ежели собрался ехать долече, то купе - россияне ведь миллионеры по отчётам путинской статистики и перед выборами 21 млн. бедных ваще рассосуться... Вот она "стабильность" от Идола.