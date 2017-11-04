Россияне временно не смогут купить билеты в поезда дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года.

Речь идёт о плацкартных и общих вагонах. Остальных категорий билетов это ограничение не коснётся, сообщает «Российская газета».

Продажи приостановлены из-за того, что Центробанк России не принял решение о тарифах на пассажирские перевозки в дальнем сообщении.

Как только тарифы утвердят, продажа билетов будет возобновлена. Если цены изменятся, пассажирам вернут разницу в стоимости.