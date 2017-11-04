Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны

Сегодня 08:00
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prostologistika.ru

Россияне временно не смогут купить билеты в поезда дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года.

Речь идёт о плацкартных и общих вагонах. Остальных категорий билетов это ограничение не коснётся, сообщает «Российская газета».

Продажи приостановлены из-за того, что Центробанк России не принял решение о тарифах на пассажирские перевозки в дальнем сообщении.

Как только тарифы утвердят, продажа билетов будет возобновлена. Если цены изменятся, пассажирам вернут разницу в стоимости.

Комментарии 7
Добавить комментарий
аватар
КоляYeti 16059
4 5
Ежели собрался ехать долече, то купе - россияне ведь миллионеры по отчётам путинской статистики и перед выборами 21 млн. бедных ваще рассосуться... Вот она "стабильность" от Идола.
ответить
аватар
\\\
6 2
КоляYeti:
Ежели собрался ехать долече, то купе - россияне ведь миллионеры по отчётам путинской статистики и перед выборами 21 млн. бедных ваще рассосуться... Вот она "стабильность" от Идола.
Прикинься дурачком, чтобы не выглядеть идиотом.
ответить
аватар
Котя
3 1
КоляYeti:
Ежели собрался ехать долече, то купе - россияне ведь миллионеры по отчётам путинской статистики и перед выборами 21 млн. бедных ваще рассосуться... Вот она "стабильность" от Идола.
Ты я вижу взбодрился с утра, о незамеченный дверной косяк.
ответить
аватар
tor
1 1
Ты я вижу взбодрился с утра, о незамеченный дверной косяк.
он просто хохол.
ответить
аватар
Прима-балерина
1 1
КоляYeti:
Ежели собрался ехать долече, то купе - россияне ведь миллионеры по отчётам путинской статистики и перед выборами 21 млн. бедных ваще рассосуться... Вот она "стабильность" от Идола.
Ты статью читал вообще, или только заголовок? Зачем какашки кидаешь, либерал недоделанный что ли? По делу надо говорить
ответить
аватар
...
0 1
Прикинься дурачком, чтобы не выглядеть идиотом.
Тебя же твоё дебильное личико не смущает.
ответить
аватар
уехавший
0 0
Прикинься дурачком, чтобы не выглядеть идиотом.
ч(м)удак ,тебя не митрич пустая голова зовут?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ