Пока жители протестуют и устраивают митинги против засилья угольных разрезов, чиновники подписывают документы о переводе земель под угледобычу.

Так, земельный участок в районе посёлка Апанас в Новокузнецком районе потерял статус земель сельскохозяйственного назначения. По ходатайству ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» он переведён в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Соответствующее решение приняла Коллегия администрации Кемеровской области. Постановление подписано и.о. губернатора Владимиром Черновым 2 ноября 2017 года.

В документе поясняется, что участок переведён из одной категории в другую в целях недропользования.

Как ранее писал ВашГород.ру, в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.

Между тем, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.

30 октября около 200 жителей смогли добиться встречи с главой администрации Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.

Накануне, 3 ноября, активисты из Кузбасса, выступающие против варварского поведения угольных разрезов, вышли на митинг возле театра «Глобус» в Новосибирске. Также прошёл одиночный пикет у здания представительства президента России в Сибирском федеральном округе.