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Власти Кузбасса отдали под угольный разрез ещё один земельный участок

Сегодня 09:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kru.ru

Пока жители протестуют и устраивают митинги против засилья угольных разрезов, чиновники подписывают документы о переводе земель под угледобычу.

Так, земельный участок в районе посёлка Апанас в Новокузнецком районе потерял статус земель сельскохозяйственного назначения. По ходатайству ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» он переведён в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Соответствующее решение приняла Коллегия администрации Кемеровской области. Постановление подписано и.о. губернатора Владимиром Черновым 2 ноября 2017 года.

В документе поясняется, что участок переведён из одной категории в другую в целях недропользования.

Как ранее писал ВашГород.ру, в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.

Между тем, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.

30 октября около 200 жителей смогли добиться встречи с главой администрации Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.

Накануне, 3 ноября, активисты из Кузбасса, выступающие против варварского поведения угольных разрезов, вышли на митинг возле театра «Глобус» в Новосибирске. Также прошёл одиночный пикет у здания представительства президента России в Сибирском федеральном округе.

Комментарии 9
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Алексей
31 0
Всё хорошо. Будущее у нас великолепное.Воды чистой уже нет. Скоро не будет плодородной земли.Кругом будет один свинорой.И самое интересное, все хозяева живут не здесь. Нужно решиться,или прекратить этот геморрой, или пускай нас эвакуируют на другую территорию, поближе к югу, в Москву. А Тулеев- сам возглавляет этот свинорой и ему наплевать на вас. Хотя, есть технологии, которые позволяют изменить ситуацию совершенно в другую сторону. Но это им не надо.Т.к.они в этом не заинтересованы.
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\\\
0 23
Всё хорошо. Будущее у нас великолепное.Воды чистой уже нет. Скоро не будет плодородной земли.Кругом будет один свинорой.И самое интересное, все хозяева живут не здесь. Нужно решиться,или прекратить этот геморрой, или пускай нас эвакуируют на другую территорию, поближе к югу, в Москву. А Тулеев- сам возглавляет этот свинорой и ему наплевать на вас. Хотя, есть технологии, которые позволяют изменить ситуацию совершенно в другую сторону. Но это им не надо.Т.к.они в этом не заинтересованы.
Господин дешевый тролль! Не украшайте комментарии своей писаниной! Писайте, пожалуйста, где-нибудь подальше!
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Кузня родная 4460
1 0
Короче власти решили действовать назло жителям!
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...
1 4
Господин дешевый тролль! Не украшайте комментарии своей писаниной! Писайте, пожалуйста, где-нибудь подальше!
А вы бы шли какать в сортир. А здесь интернет.
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антиразрез
0 4
Хомяк объявил войну народу Кузбасса?
Нас больше вообще-то
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Блашик
0 0
Наш Рузвельт действует по принципу - после меня хоть потоп.До марта месяца надо набить мошну по полной.
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антиразрез
0 0
А почему все подписывает Чернов?
Чтобы Хомяк потом сказал, что это не он?
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аватар
...
4 0
А вы бы шли какать в сортир. А здесь интернет.
И вы туда же шли бы ...
ответить
аватар
...
1 0
Хомяк объявил войну народу Кузбасса?
Нас больше вообще-то
ага ... и вы в тельняшках ...
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