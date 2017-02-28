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На Сибирь обрушился разрушительный ветер

Сегодня 10:22
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В ночь на 4 ноября в сибирских городах и районах разбушевался ураганный ветер.

В результате повалены деревья, сорваны крыши зданий и металлические конструкции. Пользователи соцсетей рассказывают о последствиях сильного ветра и делятся фотографиями.

Так, в Кемерове на проспекте Ленина 139 ветром снесло вывеску магазина «Мария-Ра».

В Прокопьевске на проспекте Строителей, 57 упала остановка. У кого-то из жителей города ветром выбило окно.

В некоторых районах Новокузнецка отключилось электричество.

Новосибирцы также сообщают о сильном ветре.

В Барнауле ветер повалил заборы, деревья. Пострадал передвижной дельфинарий.

В Красноярске повалены деревья и светофоры, заборы и баннеры, торговые палатки, сообщает zapad24.ru.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, 4 ноября в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег, гололёдные явления, установление временного снежного покрова. Ветер будет усиливаться до 17−22 метров в секунду, местами порывы могут достигать 25−30 метров в секунду.

Комментарии 3
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...
1 7
Вы,чё ГОРОДИТЕ..нет,не какого ВЕТРА..в Кемеровской области..и как, с указания,и по распоряжению,и как ПОДЧЕРКНУЛ...дорогого и любимого ВСЕМИ..)))))))))))))))))
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Диверсант
0 0
Сколько экскаваторов и Белазов перевернуло?
Ветер зря был
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Quj Vam
2 0
Вы,чё ГОРОДИТЕ..нет,не какого ВЕТРА..в Кемеровской области..и как, с указания,и по распоряжению,и как ПОДЧЕРКНУЛ...дорогого и любимого ВСЕМИ..)))))))))))))))))
Да хватит нести всякую дурь. Сколько можно-то?
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