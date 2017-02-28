Дружба и доброжелательные отношения с людьми помогают снизить темпы старения мозга.

Об этом заявили исследователи из Северо-Западного университета в США. Свои выводы учёные сделали на основе проведённого эксперимента. В нём участвовал 31 человек в возрасте от 80 до 96 лет с выдающимися когнитивными способностями и 19 их сверстников со среднестатистическими показателями мозговой деятельности, сообщает РИА Новости.

Участникам исследования предложили запомнить и назвать 15 показанных им объектов. В результате выяснилось, что добровольцы первой группы намного лучше справились с этой задачей.

После этого все участники эксперимента должны были заполнить анкету. Они отвечали на вопросы о своих социальных связях, об отношении к самим себе и окружающему миру, о целях в жизни.

Учёные выявили закономерность: чем больше друзей было у испытуемого и чем теплее было их общение, тем лучше доброволец справлялся с заданием. Вместе с тем, авторы исследования отметили, что ясность ума зависит сразу от нескольких факторов сразу. Это здоровый образ жизни, питание, сфера деятельности, уровень социального взаимодействия с другими людьми и отношение к самому себе.