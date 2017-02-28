В ночь на 4 ноября по Кемеровской области пронёсся сильный ветер.
Его порывы достигали 30 метров в секунду. В результате без электричества остались несколько муниципалитетов. Прежде всего, это Новокузнецк, а также районы — Новокузнецкий, Гурьевский, Беловский, Мариинский, Яшкинский.
Сейчас энергетики устраняют последствия стихии. На восстановительных работах на электросетях заняты более 50 бригад. Это 120 специалистов и 40 единиц техники. Восстановить электроснабжение в полном объёме планируется в ближайшее время, сообщили в администрации Кемеровской области.
Кузбассовцам, в домах которых нет электричества, нужно обратиться в свою управляющую компанию, а при необходимости — в единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефоны диспетчерских служб муниципальных образований области по вопросам теплоснабжения жилищного фонда и социально-значимых объектов размещены здесь.
В Новокузнецке электричество уже восстановлено, сообщает пресс-служба мэрии.
Все городские службы и муниципальные предприятия переведены в режим повышенной готовности, все аварийные бригады задействованы на устранении неполадок. О локальных отключениях жители могут сообщать в аварийные службы управляющих компаний, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 32−16−16, 32−17−17.
Дорожные службы приступили к уборке упавших веток, деревьев, ликвидации мусора. Строители восстанавливают повреждённую кровлю детского дома № 95.
Как уже писал ВашГород.ру, сильный ветер разбушевался в ночь на 4 ноября не только в Кузбассе, но и в других регионах Сибири.
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Тут написано, что работают столько то бригад на ликвидации последствий, но где нет электричества - не понять?
А что бы не показать графически?
На пример Карлык, Сосновка, Малоэтажка, Лапин лог, Тальжино, Митино и т.д. Графический план и на нём заштрихованная зона отсутствия света или подачи воды.
А то приедешь туда - но запланированные дела сделать не получается.
Тут написано, что работают столько то бригад на ликвидации последствий, но где нет электричества - не понять?
А что бы не показать графически?
На пример Карлык, Сосновка, Малоэтажка, Лапин лог, Тальжино, Митино и т.д. Графический план и на нём заштрихованная зона отсутствия света или подачи воды.
А то приедешь туда - но запланированные дела сделать не получается.
П.С. Намереваются отключить и воду. Хорошо живём!