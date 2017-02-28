Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Кузбассе устраняют последствия штормового ветра

Сегодня 13:30
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ngnovoros.ru

В ночь на 4 ноября по Кемеровской области пронёсся сильный ветер.

Его порывы достигали 30 метров в секунду. В результате без электричества остались несколько муниципалитетов. Прежде всего, это Новокузнецк, а также районы — Новокузнецкий, Гурьевский, Беловский, Мариинский, Яшкинский.

Сейчас энергетики устраняют последствия стихии. На восстановительных работах на электросетях заняты более 50 бригад. Это 120 специалистов и 40 единиц техники. Восстановить электроснабжение в полном объёме планируется в ближайшее время, сообщили в администрации Кемеровской области.

Кузбассовцам, в домах которых нет электричества, нужно обратиться в свою управляющую компанию, а при необходимости — в единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефоны диспетчерских служб муниципальных образований области по вопросам теплоснабжения жилищного фонда и социально-значимых объектов размещены здесь.

В Новокузнецке электричество уже восстановлено, сообщает пресс-служба мэрии.

Все городские службы и муниципальные предприятия переведены в режим повышенной готовности, все аварийные бригады задействованы на устранении неполадок. О локальных отключениях жители могут сообщать в аварийные службы управляющих компаний, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 32−16−16, 32−17−17.

Дорожные службы приступили к уборке упавших веток, деревьев, ликвидации мусора. Строители восстанавливают повреждённую кровлю детского дома № 95.

Как уже писал ВашГород.ру, сильный ветер разбушевался в ночь на 4 ноября не только в Кузбассе, но и в других регионах Сибири.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
???????
2 6
Вот, собрался съездить на дачу, в район Сосновки, только не знаю, есть ли там электричество?
ответить
аватар
???????
2 6
Почему бы ВГ, хотя бы после разгула стихии, не выкладывать, хоть приблизительные сведения о её негативных последствиях.
Тут написано, что работают столько то бригад на ликвидации последствий, но где нет электричества - не понять?
А что бы не показать графически?
На пример Карлык, Сосновка, Малоэтажка, Лапин лог, Тальжино, Митино и т.д. Графический план и на нём заштрихованная зона отсутствия света или подачи воды.
А то приедешь туда - но запланированные дела сделать не получается.
ответить
аватар
администрация
1 0
Почему бы ВГ, хотя бы после разгула стихии, не выкладывать, хоть приблизительные сведения о её негативных последствиях.
Тут написано, что работают столько то бригад на ликвидации последствий, но где нет электричества - не понять?
А что бы не показать графически?
На пример Карлык, Сосновка, Малоэтажка, Лапин лог, Тальжино, Митино и т.д. Графический план и на нём заштрихованная зона отсутствия света или подачи воды.
А то приедешь туда - но запланированные дела сделать не получается.
Вы,что,себе позволяете-ВСЕ под контролем,согласно,и по распоряжению,с указаниями,и как,ПОДЧЕРКНУЛ, ОН НЕЗАМЕНИМЫЙ Губернатор Кемеровской Области АМАН ГУМИРОВИЧ ТУЛЕЕВ-Я О ВАШИХ ПРОБЛЕМАХ-ЗНАЮ..ДЕНЬГИ будут ,на восстановление,знергетики,угольщиков и алюминщиков..а так же ,учителей,врачей и РУДАРЕЙ..))
ответить
аватар
Аноним
0 0
В районе телецентра, где Точилино, до сих пор не дали свет. Отключили где-то в час ночи. Если в Новокузнецке вернули электроснабжение, то я боюсь даже думать, к какому городу мы тогда относимся.

П.С. Намереваются отключить и воду. Хорошо живём!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ