В ночь на 4 ноября по Кемеровской области пронёсся сильный ветер.

Его порывы достигали 30 метров в секунду. В результате без электричества остались несколько муниципалитетов. Прежде всего, это Новокузнецк, а также районы — Новокузнецкий, Гурьевский, Беловский, Мариинский, Яшкинский.

Сейчас энергетики устраняют последствия стихии. На восстановительных работах на электросетях заняты более 50 бригад. Это 120 специалистов и 40 единиц техники. Восстановить электроснабжение в полном объёме планируется в ближайшее время, сообщили в администрации Кемеровской области.

Кузбассовцам, в домах которых нет электричества, нужно обратиться в свою управляющую компанию, а при необходимости — в единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефоны диспетчерских служб муниципальных образований области по вопросам теплоснабжения жилищного фонда и социально-значимых объектов размещены здесь.

В Новокузнецке электричество уже восстановлено, сообщает пресс-служба мэрии.

Все городские службы и муниципальные предприятия переведены в режим повышенной готовности, все аварийные бригады задействованы на устранении неполадок. О локальных отключениях жители могут сообщать в аварийные службы управляющих компаний, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 32−16−16, 32−17−17.

Дорожные службы приступили к уборке упавших веток, деревьев, ликвидации мусора. Строители восстанавливают повреждённую кровлю детского дома № 95.

Как уже писал ВашГород.ру, сильный ветер разбушевался в ночь на 4 ноября не только в Кузбассе, но и в других регионах Сибири.