Госавтоинспекция с 30 октября прекратила набор новых кадров.
Также запрещён перевод действующих сотрудников в другие подразделения ГИБДД. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает «Газета.Ru».
Эти требования не распространяются только на те подразделения, сотрудники которых осуществляют регистрацию транспортных средств, а также проводят экзамены на права и выдают водительские удостоверения.
Эту информацию ВашГород.ру подтвердил проверенный источник в ГИБДД Кузбасса.
С чем связаны изменения, пока неясно. По мнению экспертов, Госавтоинспекцию ждут серьёзные реформы.
Запрет на приём новых сотрудников будет действовать вплоть до особого распоряжения МВД.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.