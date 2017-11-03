Госавтоинспекция с 30 октября прекратила набор новых кадров.

Также запрещён перевод действующих сотрудников в другие подразделения ГИБДД. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает «Газета.Ru».

Эти требования не распространяются только на те подразделения, сотрудники которых осуществляют регистрацию транспортных средств, а также проводят экзамены на права и выдают водительские удостоверения.

Эту информацию ВашГород.ру подтвердил проверенный источник в ГИБДД Кузбасса.

С чем связаны изменения, пока неясно. По мнению экспертов, Госавтоинспекцию ждут серьёзные реформы.

Запрет на приём новых сотрудников будет действовать вплоть до особого распоряжения МВД.