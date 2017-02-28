Фейерверк, световое шоу и обширная спортивно-развлекательная программа ждут кемеровчан на праздничных выходных.

5 ноября на площади Советов с 17:00 до 21:00 горожанам представят концерт и грандиозное шоу под открытым небом «Кемерово-100! Навстречу юбилею».

В программе — кавер-версии на поп-музыку, DJ-сет от Евгения Кунчица, mc Гавр, mc Близников, рэп от Vanya Ashvill, дуэт «Vottakto» и А. Гаврилов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Праздничный салют прогремит над площадью Советов 5 ноября в 19:30. Кемеровчанам и гостям города обещают настоящее световое шоу: более полутысячи красочных залпов на протяжении почти 7 минут осветят вечернее небо города. Любителям шашлыков предложат свежеприготовленное мясное лакомство, а сладкоежкам — сытную выпечка.

На центральной аллее бульвара Строителей стартует праздник «Вечеринка 100!», посвящённая предстоящему 100-летнему юбилею Кемерова.

Во Дворце зимних видов спорта стадиона «Химик» торжественно откроется ледовый сезон. Посетители увидят ледовое шоу и смогут покататься на коньках. Коньки можно будет взять в пункте проката стадиона бесплатно или принести свои.

В спортивном зале КемТИПП состоится чемпионат города по бадминтону. В бильярдном клубе «Волна на Октябрьском» стартует первенство Сибирского федерального округа по бильярдному спорту среди юношей и девушек, юниоров и юниорок «Комбинированная пирамида».

В ГЦС «Кузбасс» пройдут соревнования кубка Сибири по мини-футболу среди любителей, в парке имени Веры Волошиной — соревнования по легкоатлетическому кроссу среди воспитанников Детско-юношеской спортивной школы № 3, а также соревнования по ночному ориентированию.

В СДЮШОР по футболу будут организованы матчи межклубного турнира по мини-футболу «Первый снег» среди детских команд. В Городском шахматном клубе имени Михаила Найдова стартуют первенство города по русским шашкам и открытый городской темпотурнир по шахматам.

В «Парке Чудес» начнётся фестиваль «Первый снег», в ДК Шахтёров состоится танцевальный праздник «С песней по жизни в семье единой», в ДК «Содружество» пройдёт творческая встреча «Мы вместе», в сквере Искусств откроется фестиваль «Отдыхаем всей семьёй».