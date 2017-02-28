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Здоровый город

Медики рассказали, как избавиться от ﻿метеочувствительности

Сегодня 08:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
beregite-golovu.ru

Оказалось, облегчить жизнь людям, зависящим от погоды, совсем просто.

Многие сталкиваются с такой проблемой как метеочувствительность. Боль в суставах, ноющие ноги и раскалывающаяся голова — это лишь малая часть того, что может беспокоить таких людей.

Однако медики рассказали, как можно справиться с этой проблемой и перестать быть ходячим барометром.

По мнению специалистов, чувствительность к погоде и её смене — это сбой в работе вегетативной нервной системы. В группу риска входят люди, страдающие частой мигренью и испытывающие постоянные стрессы, депрессии. Также на погоду реагируют чаще подростки и беременные женщины, те, у кого в организме нарушен уровень гормонов.

Чтобы перестать страдать при каждой смене погодных условий, необходимо расслабить как тело, так и свой разум. Прекрасное решение проблемы — йога или ЛФК, сообщает МК.

Также свой эффект окажут закаливание, употребление витаминов и сбалансированное питание.

Но если все способы перепробованы, а результата нет, стоит обратиться к врачу.

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