Оказалось, облегчить жизнь людям, зависящим от погоды, совсем просто.

Многие сталкиваются с такой проблемой как метеочувствительность. Боль в суставах, ноющие ноги и раскалывающаяся голова — это лишь малая часть того, что может беспокоить таких людей.

Однако медики рассказали, как можно справиться с этой проблемой и перестать быть ходячим барометром.

По мнению специалистов, чувствительность к погоде и её смене — это сбой в работе вегетативной нервной системы. В группу риска входят люди, страдающие частой мигренью и испытывающие постоянные стрессы, депрессии. Также на погоду реагируют чаще подростки и беременные женщины, те, у кого в организме нарушен уровень гормонов.

Чтобы перестать страдать при каждой смене погодных условий, необходимо расслабить как тело, так и свой разум. Прекрасное решение проблемы — йога или ЛФК, сообщает МК.

Также свой эффект окажут закаливание, употребление витаминов и сбалансированное питание.

Но если все способы перепробованы, а результата нет, стоит обратиться к врачу.