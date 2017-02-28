Теперь эта обязанность прописана сразу в нескольких законах.

Согласно поправкам, внесённым в закон «О защите прав потребителей» и закон «О национальной платежной системе», все продавцы обязаны предоставить своим покупателям возможность расплатиться по карте «Мир».

К слову, изменения уже вступили в силу с начала октября, сообщают в Роспотребнадзоре.

Теперь такая обязанность легла на плечи всех продавцов, чей доход за прошлый год составил более 40 миллионов рублей.

Отметим, что предыдущая поправка распространялась только на предпринимателей, чей годовой доход превышал 120 миллионов.

Однако в законе всё же есть оговорки: продавец может уйти от этой обязанности в двух случаях.

Во-первых, если в магазине нет такой технической возможности. Этом в случае, если нет доступа к интернету или к радиотелефонной связи.

Во-вторых, если выручка от реализации товара в конкретном торговом объекте составила менее 5 миллионов рублей за прошедший год.

Тем, кто проигнорирует требование закона придётся заплатить штраф от 15 до 50 000 рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказавал, что на базе карты «Мир» планируется сделать единый проездной для всех россиян.