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Всех продавцов обязали обеспечить возможность расчётов по карте «Мир»

Сегодня 11:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vdvgazeta.ru

Теперь эта обязанность прописана сразу в нескольких законах.

Согласно поправкам, внесённым в закон «О защите прав потребителей» и закон «О национальной платежной системе», все продавцы обязаны предоставить своим покупателям возможность расплатиться по карте «Мир».

К слову, изменения уже вступили в силу с начала октября, сообщают в Роспотребнадзоре.

Теперь такая обязанность легла на плечи всех продавцов, чей доход за прошлый год составил более 40 миллионов рублей.

Отметим, что предыдущая поправка распространялась только на предпринимателей, чей годовой доход превышал 120 миллионов.

Однако в законе всё же есть оговорки: продавец может уйти от этой обязанности в двух случаях.

Во-первых, если в магазине нет такой технической возможности. Этом в случае, если нет доступа к интернету или к радиотелефонной связи.

Во-вторых, если выручка от реализации товара в конкретном торговом объекте составила менее 5 миллионов рублей за прошедший год.

Тем, кто проигнорирует требование закона придётся заплатить штраф от 15 до 50 000 рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказавал, что на базе карты «Мир» планируется сделать единый проездной для всех россиян.

Комментарии 3
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аватар
..
3 0
Еще одна нагрузка на магазины. Только федеральные сети и выдержат все это.Вот и Бегемот закрывается. На Октябрьском 16 ноября.
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Сталин
0 1
а кому эти позорные бегемоты нужны? Один раз там был-чуть не проблевался. Больше не захожу
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топливник 817
0 0
А скоро и всех покупателей тоже обяжут
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