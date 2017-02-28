Всего в рейтинг попали 30 городов.

Аналитики агентства Zoom Market составили рейтинг самых курящих городов России. Новокузнецк вошел в этот список.

Специалисты провели опрос сразу в 30 городах страны. Жителей просили ответить на вопрос о пристрастии к курению. К слову, респондентами стали россияне от 24 до 58 лет. Всего было опрошено 3600 человек.

Самым курящим стал Челябинск. Серебряная медаль антирейтинга досталось Саратову. А на третьей ступеньке пьедестала оказались сразу три города: Брянск, Новосибирск и Воронеж.