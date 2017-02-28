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Новокузнецк вошёл в топ курящих городов

Сегодня 09:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hudeem5minut.ru

Всего в рейтинг попали 30 городов.

Аналитики агентства Zoom Market составили рейтинг самых курящих городов России. Новокузнецк вошел в этот список.

Специалисты провели опрос сразу в 30 городах страны. Жителей просили ответить на вопрос о пристрастии к курению. К слову, респондентами стали россияне от 24 до 58 лет. Всего было опрошено 3600 человек.

Самым курящим стал Челябинск. Серебряная медаль антирейтинга досталось Саратову. А на третьей ступеньке пьедестала оказались сразу три города: Брянск, Новосибирск и Воронеж.

Новокузнецк также оказался в числе дымящих городов. По данным агентства, наш город по количеству курильщиков достоин 21 места из 30.

Комментарии 10
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Акрихин
7 0
Достойное место.........
Теперь смог .....не спишут на курящих)))
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Водитель ПАЗаку
3 14
Курить моё право даже за рулём.
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Алексей
2 0
Что за агентство Zoom Market, походу как всегда иностранное и как можно составлять рейтинг самых курящих городов, России если опрос производился только в 30 городах!? Автор, не надо выкладывать новости из не проверенных источников!
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читатель
3 6
Что за агентство Zoom Market, походу как всегда иностранное и как можно составлять рейтинг самых курящих городов, России если опрос производился только в 30 городах!? Автор, не надо выкладывать новости из не проверенных источников!
и что? табак появился впервые при иване грозном , всегда россия курила в чем проблема
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На своем месте.
2 5
Т.е., города-миллионники, такие как Москва, Петербург, Новосибирск, Красноярск остались курить в стороне??? Почему нет конкретики по половым признакам в процентном соотношении, почему нет данных по возрастным группам от 14 лет и старше??? Судя по всему данное "исследование" выколупали из носу в кабинете за пять минут (ровно столько ушло времени на написание этого вранья про курение).
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z
0 0
Т.е., города-миллионники, такие как Москва, Петербург, Новосибирск, Красноярск остались курить в стороне??? Почему нет конкретики по половым признакам в процентном соотношении, почему нет данных по возрастным группам от 14 лет и старше??? Судя по всему данное "исследование" выколупали из носу в кабинете за пять минут (ровно столько ушло времени на написание этого вранья про курение).
Осваивают бюждет, в этих городах... через пежо, вот и дают нам намек, где чиговноежики курякают нечто забористое.
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НЕ КУРЮ!
9 0
Я бы назвал Новокузнецк - городом прокуренных женщин!
Столько курящих "ОСОБЕЙ" я нигде не видел...
Особенно бесят мамаши дымящие своему чаду в коляску. Хочется прям расколотить им их паршивые губешки за такое.
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Митрич
3 3
Т.е., города-миллионники, такие как Москва, Петербург, Новосибирск, Красноярск остались курить в стороне??? Почему нет конкретики по половым признакам в процентном соотношении, почему нет данных по возрастным группам от 14 лет и старше??? Судя по всему данное "исследование" выколупали из носу в кабинете за пять минут (ровно столько ушло времени на написание этого вранья про курение).
Потому что в подобного рода "рейтингах" конкретики не может быть априори!
Верх непрофессионализма - не более того, начиная от репрезентативной выборки и заканчивая методом подачи статистической информации... А почему редакторы ВГ покупаются на такого рода "статистику" и почему ее публикуют? Ну, тут может быть два варианта ответа:
- потому что их проф.уровень как раз соответствует подобного рода "материалам";
- потому на на нормальный, качественный, материал, у ВГ просто элементарно нет бабла! :-))))
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Женщина.Не курю
2 1
Я бы назвал Новокузнецк - городом прокуренных женщин!
Столько курящих "ОСОБЕЙ" я нигде не видел...
Особенно бесят мамаши дымящие своему чаду в коляску. Хочется прям расколотить им их паршивые губешки за такое.
Потому что смотришь на женщин и мало где бывал. Я смотрю на мужчин и вижу их огромное количество с синими носами. И не только в Новокузнецке.
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Алексей
0 0
и что? табак появился впервые при иване грозном , всегда россия курила в чем проблема
То что в России куря давно мне нака**ть, сам не курю занимаюсь спортом! Дело в фейковой новости!
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