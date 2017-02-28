Всего в рейтинг попали 30 городов.
Аналитики агентства Zoom Market составили рейтинг самых курящих городов России. Новокузнецк вошел в этот список.
Специалисты провели опрос сразу в 30 городах страны. Жителей просили ответить на вопрос о пристрастии к курению. К слову, респондентами стали россияне от 24 до 58 лет. Всего было опрошено 3600 человек.
Самым курящим стал Челябинск. Серебряная медаль антирейтинга досталось Саратову. А на третьей ступеньке пьедестала оказались сразу три города: Брянск, Новосибирск и Воронеж.
Новокузнецк также оказался в числе дымящих городов. По данным агентства, наш город по количеству курильщиков достоин 21 места из 30.
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Теперь смог .....не спишут на курящих)))
Столько курящих "ОСОБЕЙ" я нигде не видел...
Особенно бесят мамаши дымящие своему чаду в коляску. Хочется прям расколотить им их паршивые губешки за такое.
Верх непрофессионализма - не более того, начиная от репрезентативной выборки и заканчивая методом подачи статистической информации... А почему редакторы ВГ покупаются на такого рода "статистику" и почему ее публикуют? Ну, тут может быть два варианта ответа:
- потому что их проф.уровень как раз соответствует подобного рода "материалам";
- потому на на нормальный, качественный, материал, у ВГ просто элементарно нет бабла! :-))))
Столько курящих "ОСОБЕЙ" я нигде не видел...
Особенно бесят мамаши дымящие своему чаду в коляску. Хочется прям расколотить им их паршивые губешки за такое.