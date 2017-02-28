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Сегодня в центре Кемерова перекроют движение

Сегодня 07:30
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bobr.by

Временное ограничение проезда связано с празднованием Дня народного единства.

Сегодня, 5 октября, ограничат движение на проспекте Советском на участке от улицы 50 лет Октября до Красной. Также проезд закроют и по университетскому мосту.

Дорогу перекроют в 8 утра, движение возобновится только в 21 час, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В связи с празднованиями общественный транспорт, который курсирует по названным участкам, также изменит маршрут. Движение будет осуществляться по улицам Красноармейской, 50 лет Октября и проспекту Советскому, исключая участок с ограничением движения.

Ограничения коснутся и парковки в некоторых местах: на площади Пушкина и на улице Орджоникидзе.

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