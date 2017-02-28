Скажи жизни — ДА!
ДА — тому моменту, когда за поворотом открывается голубая полоска моря.
ДА — тому ощущению, когда съезжаешь с трассы на грунтовку, включаешь кондиционер и впускаешь в машину тёплый воздух с запахом разнотравья.
ДА — тому удовольствую, с которым проходишь вираж на пределе срабатывания системы контроля курсовой устойчивости.
ДА — этому предвкушению, с которым ты подходишь к машине, нажимая на полированную кнопку ключа.
ДА — новой LADA Vesta SW Cross.
Автосалон «Запсиб-Лада» приглашает всех жителей и гостей города на презентацию автомобилей LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW. Презентация состоится 11 ноября в 12 часов в автосалоне «Запсиб-Лада» по адресу Автотранспортная, 43А.
Телефон для справок 200−076.
Яркий стиль LADA Vesta стал еще выразительнее в LADA Vesta SW Cross.
Для LADA Vesta SW Cross предусмотрены модели мотора и два варианта трансмиссии — это позволяет выбрать автомобиль в соответствии с собственным стилем вождения.
Двигатель мощностью 106 л.с. Классический выбор. Оптимальный. Оснащается механической трансмиссией или АМТ.
Наиболее мощный 122-сильный мотор 1,8 л — новый способ раскрыть характер LADA Vesta SW Cross. Для двигателя доступна и механика, и автоматизированная трансмиссия (АМТ). АМТ сочетает функционал механики и автомата. Настройки предусматривают максимально комфортное и экономичное переключение, моделируя работу необычайно аккуратного и умелого водителя. АМТ экономит топливо, продлевает ресурс автомобиля, она значительно доступнее других автоматических коробок передач.
Подробности узнавайте на официальном сайте www.zapsib.lada.ru, в автосалоне и по телефону +7 (3843) 200−076
Возрастная категория 0+
Партнёры мероприятия: Банк «ВТБ 24», «СовКом» банк, центр оперативной полиграфии «Астра», микрокредитная компания «Главкредит».
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