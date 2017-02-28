Скажи жизни — ДА!

ДА — тому моменту, когда за поворотом открывается голубая полоска моря.

ДА — тому ощущению, когда съезжаешь с трассы на грунтовку, включаешь кондиционер и впускаешь в машину тёплый воздух с запахом разнотравья.

ДА — тому удовольствую, с которым проходишь вираж на пределе срабатывания системы контроля курсовой устойчивости.

ДА — этому предвкушению, с которым ты подходишь к машине, нажимая на полированную кнопку ключа.

ДА — новой LADA Vesta SW Cross.

Автосалон «Запсиб-Лада» приглашает всех жителей и гостей города на презентацию автомобилей LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW. Презентация состоится 11 ноября в 12 часов в автосалоне «Запсиб-Лада» по адресу Автотранспортная, 43А.

Телефон для справок 200−076.

Яркий стиль LADA Vesta стал еще выразительнее в LADA Vesta SW Cross.

Ниспадающая линия крыши придаёт стремительность облику автомобиля, которую подчеркивают антенна типа «акулий плавник» и треугольной формы задняя стойка.

Позволить себе чуть больше на дороге и за её пределами — вот задача LADA Vesta SW Cross, автомобиля с увеличенным дорожным просветом и спортивными настройками шасси.

Пластиковый обвес порогов, арок колёс и дверей защитит эмаль кузова при поездках по гравию, лугам и другим видам легкого бездорожья.

У LADA Vesta SW Cross — 203 мм дорожного просвета, цифра, достойная кроссовера.

Газонаполненные амортизаторы и усиленные пружины готовы «переварить» дороги любого качества. Кроме того, они снижают крены при скоростном маневрировании.

Специальный дизайн салона, яркие элементы которого подчеркивают уникальный характер LADA Vesta SW Cross.

Двойной хромированный патрубок выхлопной трубы — ещё плюс к спортивному стилю.

Автомобили с кузовом типа SW ориентированы на активный отдых и длительные путешествия. Поэтому в LADA Vesta SW Cross продумана каждая деталь:

Двойной пол с органайзером.

Возможность трансформации багажника.

Органайзер в нише запасного колеса.

Место для хранения ёмкостей с фиксирующим ремешком.

Небольшая, но функциональная ниша в левой части багажника.

Удобные крючки для фиксации пакетов с покупками и крепления багажной сетки.

Наружная кнопка отпирания багажника.

Две рукоятки, позволяющие удобно закрывать дверь багажника.

Объём багажного отделения — 480 л ( до полки-шторки), при сложенных сиденьях второго ряда — 825 л ( до подоконной линии).

Для LADA Vesta SW Cross предусмотрены модели мотора и два варианта трансмиссии — это позволяет выбрать автомобиль в соответствии с собственным стилем вождения.

Двигатель мощностью 106 л.с. Классический выбор. Оптимальный. Оснащается механической трансмиссией или АМТ.

Наиболее мощный 122-сильный мотор 1,8 л — новый способ раскрыть характер LADA Vesta SW Cross. Для двигателя доступна и механика, и автоматизированная трансмиссия (АМТ). АМТ сочетает функционал механики и автомата. Настройки предусматривают максимально комфортное и экономичное переключение, моделируя работу необычайно аккуратного и умелого водителя. АМТ экономит топливо, продлевает ресурс автомобиля, она значительно доступнее других автоматических коробок передач.

Подробности узнавайте на официальном сайте www.zapsib.lada.ru, в автосалоне и по телефону +7 (3843) 200−076

Возрастная категория 0+

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