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Презентация LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW в автосалоне «Запсиб-Лада»

Сегодня 14:40
На правах рекламы
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Запсиб Лада

Скажи жизни — ДА!

ДА — тому моменту, когда за поворотом открывается голубая полоска моря.

ДА — тому ощущению, когда съезжаешь с трассы на грунтовку, включаешь кондиционер и впускаешь в машину тёплый воздух с запахом разнотравья.

ДА — тому удовольствую, с которым проходишь вираж на пределе срабатывания системы контроля курсовой устойчивости.

ДА — этому предвкушению, с которым ты подходишь к машине, нажимая на полированную кнопку ключа.

ДА — новой LADA Vesta SW Cross.

Автосалон «Запсиб-Лада» приглашает всех жителей и гостей города на презентацию автомобилей LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW. Презентация состоится 11 ноября в 12 часов в автосалоне «Запсиб-Лада» по адресу Автотранспортная, 43А.

Телефон для справок 200−076.

Яркий стиль LADA Vesta стал еще выразительнее в LADA Vesta SW Cross.

  • Ниспадающая линия крыши придаёт стремительность облику автомобиля, которую подчеркивают антенна типа «акулий плавник» и треугольной формы задняя стойка.
  • Позволить себе чуть больше на дороге и за её пределами — вот задача LADA Vesta SW Cross, автомобиля с увеличенным дорожным просветом и спортивными настройками шасси.
  • Пластиковый обвес порогов, арок колёс и дверей защитит эмаль кузова при поездках по гравию, лугам и другим видам легкого бездорожья.
  • У LADA Vesta SW Cross — 203 мм дорожного просвета, цифра, достойная кроссовера.
  • Газонаполненные амортизаторы и усиленные пружины готовы «переварить» дороги любого качества. Кроме того, они снижают крены при скоростном маневрировании.
  • Специальный дизайн салона, яркие элементы которого подчеркивают уникальный характер LADA Vesta SW Cross.
  • Двойной хромированный патрубок выхлопной трубы — ещё плюс к спортивному стилю.
  • Автомобили с кузовом типа SW ориентированы на активный отдых и длительные путешествия. Поэтому в LADA Vesta SW Cross продумана каждая деталь:
  • Двойной пол с органайзером.
  • Возможность трансформации багажника.
  • Органайзер в нише запасного колеса.
  • Место для хранения ёмкостей с фиксирующим ремешком.
  • Небольшая, но функциональная ниша в левой части багажника.
  • Удобные крючки для фиксации пакетов с покупками и крепления багажной сетки.
  • Наружная кнопка отпирания багажника.
  • Две рукоятки, позволяющие удобно закрывать дверь багажника.
  • Объём багажного отделения — 480 л (до полки-шторки), при сложенных сиденьях второго ряда — 825 л (до подоконной линии).

Для LADA Vesta SW Cross предусмотрены модели мотора и два варианта трансмиссии — это позволяет выбрать автомобиль в соответствии с собственным стилем вождения.

Двигатель мощностью 106 л.с. Классический выбор. Оптимальный. Оснащается механической трансмиссией или АМТ.

Наиболее мощный 122-сильный мотор 1,8 л — новый способ раскрыть характер LADA Vesta SW Cross. Для двигателя доступна и механика, и автоматизированная трансмиссия (АМТ). АМТ сочетает функционал механики и автомата. Настройки предусматривают максимально комфортное и экономичное переключение, моделируя работу необычайно аккуратного и умелого водителя. АМТ экономит топливо, продлевает ресурс автомобиля, она значительно доступнее других автоматических коробок передач.

Подробности узнавайте на официальном сайте www.zapsib.lada.ru, в автосалоне и по телефону +7 (3843) 200−076

Возрастная категория 0+

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