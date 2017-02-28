В соцсети появилось сообщение от жителя Новокузнецка, который предупреждает земляков о мошенниках.

По словам горожанина неизвестные звонят в дверь и говорят, что являются сотрудниками компании, которая проверяет счётчики.

«Друзья! Будьте осторожны! В Новокузнецке опять активизировались мошенники. Ходят по квартирам — якобы проверка счётчиков воды. Показали удостоверение, даже бахилы надели. Вымогают деньги. Спрашивается, за что? За то, что просто посмотрели на счётчики, ничего не меняли. Так что будьте внимательны, не пускайте в квартиру кого попало, и предупредите своих родственников и знакомых», — оставили сообщение в одной из групп во «ВКонтакте».

Горожане в комментариях отметили, что в таком случае необходимо звонить в полицию, а также напомнили друг другу, что открывать дверь неизвестным людям не стоит.

Напомним, что поверка счётчиков производится сотрудниками ресурсоснабжающих организаций только по предварительной записи. Более того, после процедуры вам обязаны выдать чек.

Ранее ВашГород.ру предупреждал новокузнечан ещё об одной мошеннической схеме.