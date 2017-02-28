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В силу вступили новые правила перевозки ручной клади

Сегодня 14:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yessong.net

Теперь пассажирам придётся хорошо подумать, что взять с собой в салон самолета.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Минтрансе приняли закон, который разрешает авиакомпаниям продавать невозвратные билеты по безбагажным тарифам. То есть, человек не имеет права на бесплатный багаж, но провести на борту ручную кладь может.

Однако в этот законопроект внесены поправки. Теперь взять с собой в салон самолёта бесплатно можно только пять килограмм ручной клади вместо прежних десяти, сообщает «РИА Новости».

Однако кроме ручной клади также можно пронести с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску, инвалидное кресло, костыли, трости, ходунки, технические средства реабилитации, лекарства и товары, купленные в магазинах duty free.

Из этого списка убрали разрешённые ранее вещи: ноутбук и зонт. За них придётся доплатить отдельно.

Согласно нововведениям Минтранс предлагает авиаперевозчикам самим устанавливать размеры и вес товаров, приобретённых в duty free. По их мнению, это позволит сделать перелёт более безопасным.

Также отныне взвешивание ручной клади станет обязательной процедурой. А на те вещи, что пассажир понесёт с собой в салон больше не будут клеить бирку «ручная кладь».

В министерстве полагают, что такие изменения сделают ценовую политику на билеты более гибкой. А также помогут избежать спорных ситуаций, касающихся провоза багажа.

Комментарии 3
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777
2 2
за такие цены на билет надо всё провозить ...типа в самолет с шифоньерам лезут...перезгруз прям прёт ..на керосин..
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Пролетарий
5 3
Скоро голыми летать будем
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Lada
0 0
Скоро голыми летать будем
следующий этап - плата за сотовый телефон
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