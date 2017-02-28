Ранее ВашГород.ру сообщал, что РЖД временно приостановили продажу билетов.

Россияне временно не смогут купить билеты в поезда дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года.

Однако в ФАС возмутились такой ситуацией и заявили, что РЖД грозит штраф.

Компании придётся заплатить, если она до 16 ноября не возобновит продажу билетов на поезда.

Представители ФАС пояснили, что если до обозначенного срока продажа билетов не будет восстановлена, то вполне вероятно, что РЖД станет фигурантом дела о защите конкуренции, пишут «РИА Новости».

Также невыполнение условий грозит дисквалификацией руководителя.

В ведомстве пояснили, что срок 16 ноября назван неслучайно. Поскольку по закону продажа билетов на поезда дальнего следования должна осуществляться за 45 дней до отправления.