Накануне кемеровчане встретились с оппозиционером Алексеем Навальным.

Напомним, чиновники перенесли место мероприятия со сквера Искусств в центре города на сквер в Кировском районе. Этим дело не закончилось: оппозиционер и волонтёры заявили, что в городе в назначенный день ограничили маршрутки до Кировского района после 16:00. В группе во «ВКонтакте» сторонники Навального подробно описали, как добраться до места встречи.

Помимо этого, в паблике появились скриншоты сообщений, где студентам категорически не рекомендуют идти на встречу с политиком.

Сам же Алексей Навальный на своём сайте предположил, что в Кемерове организовали столько мероприятий в выходные, чтобы отвлечь горожан от встречи с ним.

«Всё-таки я кандидат с самым большим административным ресурсом. Не сомневайтесь. Ещё и не избрался никуда, а уже решаю кучу проблем одним своим приездом. А „досуг молодёжи“ вообще легко организовываю. Приглашайте меня выступать в свои города, увидите, как расцветает социальная жизнь лишь от моей фамилии. Вот, например, сегодня выступаю в Кемерово и благодаря мне жителям доступен бесплатный каток. Ну, кто ещё так может?» — иронизирует политик.

Добавим, как сообщают кемеровские блогеры, на встречу с Навальным пришли около 400 человек. Сторонники политика о мероприятии на момент написания материала не отчитались. Зато уже есть кадры со встречи.

В Кемерова все поддерживают Путина и Тулеева, поэтому на митинг никто не придёт (с) pic.twitter.com/9WYYKgwxhM — Alexey Navalny (@navalny) 5 ноября 2017 г.

Как ранее писал ВашГород.ру, координатор штаба Навального в Кемерове сообщила, что на неё оказывают серьёзное давление.