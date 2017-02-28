Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

Кемеровчане сообщили об угрозах студентам и отмене маршруток перед встречей с Навальным

Сегодня 08:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
navalny.feldman

Накануне кемеровчане встретились с оппозиционером Алексеем Навальным.

Напомним, чиновники перенесли место мероприятия со сквера Искусств в центре города на сквер в Кировском районе. Этим дело не закончилось: оппозиционер и волонтёры заявили, что в городе в назначенный день ограничили маршрутки до Кировского района после 16:00. В группе во «ВКонтакте» сторонники Навального подробно описали, как добраться до места встречи.

Помимо этого, в паблике появились скриншоты сообщений, где студентам категорически не рекомендуют идти на встречу с политиком.

Сам же Алексей Навальный на своём сайте предположил, что в Кемерове организовали столько мероприятий в выходные, чтобы отвлечь горожан от встречи с ним.

«Всё-таки я кандидат с самым большим административным ресурсом. Не сомневайтесь. Ещё и не избрался никуда, а уже решаю кучу проблем одним своим приездом. А „досуг молодёжи“ вообще легко организовываю. Приглашайте меня выступать в свои города, увидите, как расцветает социальная жизнь лишь от моей фамилии. Вот, например, сегодня выступаю в Кемерово и благодаря мне жителям доступен бесплатный каток. Ну, кто ещё так может?» — иронизирует политик.

Добавим, как сообщают кемеровские блогеры, на встречу с Навальным пришли около 400 человек. Сторонники политика о мероприятии на момент написания материала не отчитались. Зато уже есть кадры со встречи.

Как ранее писал ВашГород.ру, координатор штаба Навального в Кемерове сообщила, что на неё оказывают серьёзное давление.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ