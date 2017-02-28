Жительница Новокузнецка в соцсетях пожаловалась на свалку, которую якобы устроили у бывшей шахты «Нагорная» в Абашеве.

По словам женщины, вокруг бывшей шахты перекопали территорию и возят туда мусор, землю и ветки. А в августе отходы даже горели, утверждает новокузнечанка. С этой жалобой она обратилась в администрацию Кузбасса.

Однако ответ её не устроил.

«В этом письме указано, что компании ООО „Астера“ выделен участок земли под временное складирование снега. Тогда извините, почему вы возите весь этот хлам к нам, мы тут, так-то, ещё живём, и в ближайшее время наши дома сносить никто не собирается. Причём ближайшие дома расположены в 200−250 метрах от этой помойки. А в августе эта помойка горела больше недели, и мы дышали экологически чистым дымом», — заявила горожанка.

Как утверждает женщина, жалоба в администрацию не помогла, и мусор так и возят.