Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Авто

Россиянам предрекли рост цен на дизельное топливо

Сегодня 09:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
maxfloor.ru

В России в октябре дизельное топливо подорожало на 4%.

К концу 2017 года дизель станут заливать в среднем по 33 рубля за литр, пишет Ura.ru. Топливо обещает подорожать из-за роста цен на акцизы, добавляет издание. Ещё одна причина — закрытие на ремонт сразу двух нефтеперерабатывающих заводов, в частности, Омского НПЗ.

Как пишет портал ПроНедра, сегодня многие автомобилисты переходят на дизельное топливо из-за высокой стоимости бензина. Но в следующем году рост цен на дизель обещает продолжиться.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ