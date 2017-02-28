В России в октябре дизельное топливо подорожало на 4%.

К концу 2017 года дизель станут заливать в среднем по 33 рубля за литр, пишет Ura.ru. Топливо обещает подорожать из-за роста цен на акцизы, добавляет издание. Ещё одна причина — закрытие на ремонт сразу двух нефтеперерабатывающих заводов, в частности, Омского НПЗ.

Как пишет портал ПроНедра, сегодня многие автомобилисты переходят на дизельное топливо из-за высокой стоимости бензина. Но в следующем году рост цен на дизель обещает продолжиться.