Житель Воронежской области установил рекорд самого большого выигрыша в лотерее в России.

Ему достался джекпот в размере 506 миллионов рублей, сообщили на сайте «Столото».

«Свой билет он купил в одной из местных розничных точек продаж. Вы только представьте, как это могло быть: он пришел, купил билет на 1204-й тираж, потом включил шоу „У нас выигрывают!“, чтобы посмотреть трансляцию розыгрыша, и понял, что выиграл полмиллиарда рублей», — рассказали представители лотереи.

Победителя ждут в лотерейном центре, где он сможет оформить выигрыш.

Однако специалисты пока советуют россиянину залечь на дно. По словам психиатра-психотерапевта, доцента Московского института психоанализа Владимира Файнзильберга, такая удача может сыграть с психикой воронежца злую шутку. Не исключено, что появится масса знакомых, друзей, желающих получить свою долю от выигрыша.

«Это требует, конечно, какой-то психологической устойчивости, и, может быть, на какой-то период времени нужно будет даже как-то лечь на дно, исчезнуть, для того чтобы люди его не замучили просьбами, телефонными звонками и так далее», — рассказал Файнзильберг «РИА Новости».

Самый крупный джекпот в лотерее в мире сорвала медработник из США. Мама двоих детей Мэвис Уончик выиграла 758,7 миллионов долларов, пишет «Известия». В день выигрыша её до дома даже провожал коллега, чтобы убедиться, что с женщиной всё в порядке. Также американка в этот же день уволилась с работы.

Однако всю сумму Мэвис не получила, так как выигрыши в лотерею облагаются налогом по ставке 39,6%. У победительницы был вариант взять весь приз за вычетом налогов ежегодными выплатами в течение 30 лет или сразу получить на руки 480,5 миллионов. Американка выбрала второй вариант.