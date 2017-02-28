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Россиянин выиграл в лотерее 506 миллионов рублей

Сегодня 11:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ejenews.ru

Житель Воронежской области установил рекорд самого большого выигрыша в лотерее в России.

Ему достался джекпот в размере 506 миллионов рублей, сообщили на сайте «Столото».

«Свой билет он купил в одной из местных розничных точек продаж. Вы только представьте, как это могло быть: он пришел, купил билет на 1204-й тираж, потом включил шоу „У нас выигрывают!“, чтобы посмотреть трансляцию розыгрыша, и понял, что выиграл полмиллиарда рублей», — рассказали представители лотереи.

Победителя ждут в лотерейном центре, где он сможет оформить выигрыш.

Однако специалисты пока советуют россиянину залечь на дно. По словам психиатра-психотерапевта, доцента Московского института психоанализа Владимира Файнзильберга, такая удача может сыграть с психикой воронежца злую шутку. Не исключено, что появится масса знакомых, друзей, желающих получить свою долю от выигрыша.

«Это требует, конечно, какой-то психологической устойчивости, и, может быть, на какой-то период времени нужно будет даже как-то лечь на дно, исчезнуть, для того чтобы люди его не замучили просьбами, телефонными звонками и так далее», — рассказал Файнзильберг «РИА Новости».

Самый крупный джекпот в лотерее в мире сорвала медработник из США. Мама двоих детей Мэвис Уончик выиграла 758,7 миллионов долларов, пишет «Известия». В день выигрыша её до дома даже провожал коллега, чтобы убедиться, что с женщиной всё в порядке. Также американка в этот же день уволилась с работы.

Однако всю сумму Мэвис не получила, так как выигрыши в лотерею облагаются налогом по ставке 39,6%. У победительницы был вариант взять весь приз за вычетом налогов ежегодными выплатами в течение 30 лет или сразу получить на руки 480,5 миллионов. Американка выбрала второй вариант.

Комментарии 7
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хмырь
9 3
Ну,всё....3,14здец жителю Воронежской области...
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александр
5 3
и чей же он родственник
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Акрихин
8 0
Сейчас узнает сколько у него родни и друзей...
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Nikson
5 0
Раскрутка лотереи, выдуманными историями... Выиграл подстава...
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chak
0 0
и чей же он родственник
Может чиновник?
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Ветер перемен...
5 0
Что-то мне вот нифига не не верится во все эти лотереи. Никого не знаю чтобы выигрывали серьёзные суммы. Так,рублей по сто,двести максимум. По моему,все эти лотереи такой грандиозный н@Eбок.
Ну не будут организаторы оферы,кому-то дарить миллионы.8-(
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