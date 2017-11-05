Накануне кемеровчане увидели концерт и грандиозное шоу под открытым небом «Кемерово-100! Навстречу юбилею».

В 19:30 прогремел праздничный салют. Залпы украшали небо около семи минут.

Жители выложили фото и видео фейерверка в соцсети.

@kemerovo_go Публикация от (@_elizabeth_79) Ноя 5 2017 в 8:26 PST

Как уже сообщал ВашГород.ру, также 5 ноября кемеровчане смогли бесплатно покататься на коньках на стадионе «Химик».