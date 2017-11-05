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Кемеровчан восхитил салют в честь Дня народного единства

Сегодня 12:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Кадр видео

Накануне кемеровчане увидели концерт и грандиозное шоу под открытым небом «Кемерово-100! Навстречу юбилею».

В 19:30 прогремел праздничный салют. Залпы украшали небо около семи минут.

Жители выложили фото и видео фейерверка в соцсети.

@kemerovo_go 

Публикация от  (@_elizabeth_79)

Как уже сообщал ВашГород.ру, также 5 ноября кемеровчане смогли бесплатно покататься на коньках на стадионе «Химик».

Комментарии 1
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жека
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Придуманный вора праздник отмечаем с салютом и радуемся, как дебилы. А действительно важную дату забываем...против эксплуататоров люди вышли, для равенства народа, коммунизм хотели построить, чтобы всё для людей бесплатно было. Вот жулики хотят, что бы народ забыл и был рабом. Хотя некоторым в радость рабская жизнь
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