Накануне кемеровчане увидели концерт и грандиозное шоу под открытым небом «Кемерово-100! Навстречу юбилею».
В 19:30 прогремел праздничный салют. Залпы украшали небо около семи минут.
Жители выложили фото и видео фейерверка в соцсети.
Публикация от (@_elizabeth_79)
You and I was fire... fire... fireworks. #weareone #fireworks #evening #ДеньНародногоЕдинства #Кемерово #Сибирь #фейерверк #салют
Публикация от Daria Yagodka | Tarja Berry (@darbert_)
Как уже сообщал ВашГород.ру, также 5 ноября кемеровчане смогли бесплатно покататься на коньках на стадионе «Химик».
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