В Новокузнецке в честь открытия школы безопасности «Стоп угроза» детям и родителям устроят праздник.
Гости познакомятся с тренерами школы, поиграют с аниматорами, поучаствуют в викторинах, посмотрят выступление юных артистов. Родители смогут пройти тест на уязвимость своих детей перед опасностью. А самые активные участники праздника получат призы.
Праздник пройдёт 11 ноября на первом этаже «Сити Молла», у сцены. Начало в 14:00.
«Вход на праздник свободный», — сообщила ВашГород.ру представитель школы безопасности.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, школа безопасности «Стоп угроза» приглашает на занятия детей от 5 до 17 лет. На тренингах они получат практические знания, которые помогут не растеряться в стрессовой ситуации.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.