В Новокузнецке в честь открытия школы безопасности «Стоп угроза» детям и родителям устроят праздник.

Гости познакомятся с тренерами школы, поиграют с аниматорами, поучаствуют в викторинах, посмотрят выступление юных артистов. Родители смогут пройти тест на уязвимость своих детей перед опасностью. А самые активные участники праздника получат призы.

Праздник пройдёт 11 ноября на первом этаже «Сити Молла», у сцены. Начало в 14:00.

«Вход на праздник свободный», — сообщила ВашГород.ру представитель школы безопасности.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, школа безопасности «Стоп угроза» приглашает на занятия детей от 5 до 17 лет. На тренингах они получат практические знания, которые помогут не растеряться в стрессовой ситуации.