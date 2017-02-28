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Здоровый город

Врачи предупредили о серьёзной опасности перфекционизма

Сегодня 13:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dettka.com

Перфекционизм может привести к самоубийству — к такому выводу пришли учёные из Канады.

Специалисты проанализировали отчёты и исследования психиатров за 50 лет, а также информацию о более чем 11 700 пациентах. Результаты показали, что стремление быть идеальным и сильная самокритика почти всегда идут рядом с мыслями о самоубийстве. При этом самую большую опасность таит вид перфекционизма, когда человек боится не оправдать ожиданий окружающих.

Перфекционисты очень сильно критикуют себя и ставят себе чрезмерно высокую планку, отмечают исследователи. А каждая цель, которую они не смогли достичь — повод для расстройства и суицидальных мыслей.

В России каждый год кончают с собой более 20 000 человек, пишет «Медпортал». Чтобы перфекционизм не пополнил печальную статистику, россиянам советуют внимательнее относиться к этому явлению у себя и своих близких.

Как уже сообщал ВашГород.ру, ранее учёные заявили, что дружба и доброжелательные отношения с людьми помогают снизить темпы старения мозга.

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