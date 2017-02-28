Торговая сеть «Магнит» готовится к сокращениям персонала, сообщают СМИ.

Работы могут лишиться 15% сотрудников головного офиса, пишет Novokuznetsk. su. В регионах же места могут потерять до 30% работников.

Персонал ждёт и сокращение зарплаты — по словам источника «Федерал пресс», она понизится на 6%.

Руководство вынуждено пойти на такой шаг из-за обвала своих акций, добавляет издание. Компания начала терять прибыль в конце августа. Финансовый директор «Магнита» тогда отметил, что это происходит из-за непланомерной политики. Организация собиралась запускать комплекс по выращиванию грибов и поменять дизайн магазинов. При этом новые точки «Магнита» продолжают открываться.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Магнит» собирался выкупить значительную часть новосибирского «Холидея».