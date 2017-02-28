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СМИ: «Магнит» начнёт массовые сокращения и снижение зарплаты работникам

Сегодня 14:30
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
funlib.ru

Торговая сеть «Магнит» готовится к сокращениям персонала, сообщают СМИ.

Работы могут лишиться 15% сотрудников головного офиса, пишет Novokuznetsk. su. В регионах же места могут потерять до 30% работников.

Персонал ждёт и сокращение зарплаты — по словам источника «Федерал пресс», она понизится на 6%.

Руководство вынуждено пойти на такой шаг из-за обвала своих акций, добавляет издание. Компания начала терять прибыль в конце августа. Финансовый директор «Магнита» тогда отметил, что это происходит из-за непланомерной политики. Организация собиралась запускать комплекс по выращиванию грибов и поменять дизайн магазинов. При этом новые точки «Магнита» продолжают открываться.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Магнит» собирался выкупить значительную часть новосибирского «Холидея».

Комментарии 15
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аватар
я
20 0
Зачем тогда им новые точки, если прибыли мало???
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Артём 11196
6 5
в с\х идти надо людям, да, деньги маленькие, но ведь как важно работать и сохранять свою землю.
что возмущаться передачей земли разрезам, если она и так безхозная ? вот, чтобы не была заброшенной - люди нужны там
ответить
аватар
.
15 3
Артём:
в с\х идти надо людям, да, деньги маленькие, но ведь как важно работать и сохранять свою землю.
что возмущаться передачей земли разрезам, если она и так безхозная ? вот, чтобы не была заброшенной - люди нужны там
Ну так и иди....что здесь то трешься?
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фома всея руси
2 0
......................люди!......помогите очень хочу посмотреть клип джо кокера где он в машине ссорится с девушкой и она уходит...............................и потом его машину заливает водой похожей на небесные слёзы............................вместе с ним по самые двери.............................
ответить
аватар
фома всея руси
0 1
......................люди!......помогите очень хочу посмотреть клип джо кокера где он в машине ссорится с девушкой и она уходит...............................и потом его машину заливает водой похожей на небесные слёзы............................вместе с ним по самые двери.............................
меня просто бесы щас плющат жестоко и не могу поиск настроить изза их помех....................лоханулся и у себя в компе не оставил это видео.....................ПОЖАЛУЙСТА!
ответить
аватар
местный-2
2 0
Для других сетевых магазинов это может стать таким толчком,последуют их примеру и не прикапаешься ни к чему.
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z
7 0
А в чем трагедия то? Это же не производственников сокращать, а торговую обслугу. Более того, очень странно, что акции упали в перед началом "новогодних покупок".
Так что скорее всего "оптимизация" персонала связана с совершенно другими делами.
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Артём 11196
0 6
Ну так и иди....что здесь то трешься?
а я то чо ?
я людям предлагаю, кто сидит без работы и всё ноют
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Артём 11196
0 0
меня просто бесы щас плющат жестоко и не могу поиск настроить изза их помех....................лоханулся и у себя в компе не оставил это видео.....................ПОЖАЛУЙСТА!
полковник !
вы днём начали вещать, это что-то новое

как клип то называется ?
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\\\
0 0
Артём:
полковник !
вы днём начали вещать, это что-то новое

как клип то называется ?
Клип называется Привыкаю!!!
ответить
аватар
Имя есть
0 0
Клип называется Привыкаю!!!
Вы уверены? А как его найти?
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аватар
На своем месте.
0 0
Артём:
в с\х идти надо людям, да, деньги маленькие, но ведь как важно работать и сохранять свою землю.
что возмущаться передачей земли разрезам, если она и так безхозная ? вот, чтобы не была заброшенной - люди нужны там
Артёмка, опять ты проявился со своими дебилоидными советами? Промолчи - авось сойдешь за умного.
Тем более - какой тебе прок в земле кузбасской?? Сидишь там в Л.О. и дальше сиди... сегодня тепло, сходи лучше прогуляйся!!!
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аватар
эхо войны докатилось и до ...
0 0
А в чем трагедия то? Это же не производственников сокращать, а торговую обслугу. Более того, очень странно, что акции упали в перед началом "новогодних покупок".
Так что скорее всего "оптимизация" персонала связана с совершенно другими делами.
а другие дела, это война со всем миром , санкции
зрим в корень
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аватар
Да
3 0
А в чем трагедия то? Это же не производственников сокращать, а торговую обслугу. Более того, очень странно, что акции упали в перед началом "новогодних покупок".
Так что скорее всего "оптимизация" персонала связана с совершенно другими делами.
вот никакой трагедии. Просто сократят грузчиков, а продавщицы будут надрываться, выполняя их работу. То есть, будут вкалывать за двоих, а зарплату, не то что не поднимут, а даже снизят на 6%. И так у нас везде! Так что, никакой трагедии, живем дальше и радуемся.
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На твоем месте
2 0
Никто не отменял методы борьбы путем массового невыхода на работу (читай - забастовок).
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