Торговая сеть «Магнит» готовится к сокращениям персонала, сообщают СМИ.
Работы могут лишиться 15% сотрудников головного офиса, пишет Novokuznetsk. su. В регионах же места могут потерять до 30% работников.
Персонал ждёт и сокращение зарплаты — по словам источника «Федерал пресс», она понизится на 6%.
Руководство вынуждено пойти на такой шаг из-за обвала своих акций, добавляет издание. Компания начала терять прибыль в конце августа. Финансовый директор «Магнита» тогда отметил, что это происходит из-за непланомерной политики. Организация собиралась запускать комплекс по выращиванию грибов и поменять дизайн магазинов. При этом новые точки «Магнита» продолжают открываться.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Магнит» собирался выкупить значительную часть новосибирского «Холидея».
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что возмущаться передачей земли разрезам, если она и так безхозная ? вот, чтобы не была заброшенной - люди нужны там
в с\х идти надо людям, да, деньги маленькие, но ведь как важно работать и сохранять свою землю.
что возмущаться передачей земли разрезам, если она и так безхозная ? вот, чтобы не была заброшенной - люди нужны там
Так что скорее всего "оптимизация" персонала связана с совершенно другими делами.
я людям предлагаю, кто сидит без работы и всё ноют
вы днём начали вещать, это что-то новое
как клип то называется ?
полковник !
вы днём начали вещать, это что-то новое
как клип то называется ?
в с\х идти надо людям, да, деньги маленькие, но ведь как важно работать и сохранять свою землю.
что возмущаться передачей земли разрезам, если она и так безхозная ? вот, чтобы не была заброшенной - люди нужны там
Тем более - какой тебе прок в земле кузбасской?? Сидишь там в Л.О. и дальше сиди... сегодня тепло, сходи лучше прогуляйся!!!
Так что скорее всего "оптимизация" персонала связана с совершенно другими делами.
зрим в корень
Так что скорее всего "оптимизация" персонала связана с совершенно другими делами.