В воскресенье, 5 ноября, в Кемерове на стадионе «Химик» открыли ледовый сезон. В честь этого организовали бесплатный прокат коньков.

Однако получить коньки смогли не все желающие. Житель города опубликовал в паблике снимок с давкой на стадионе. Всего покататься пришли около 500 человек, предположил кемеровчанин.

«Получили коньки процентов 20% от всех человек. Пустили всего две волны, первую — человек, может, 30−40 прошло, вторую. Потом я прошёл и ещё человек 30. В общем, 100 человек максимум зашло. Остальные, кто со своими коньками пришёл, тоже смогли покататься. Те, кто не получил коньки, расходились постепенно, до 9 часов вечера. Некоторые и до 9 часов достояли просто так», — рассказал ВашГород.ру кемеровчанин Артём Т.

Напомним, также 5 ноября для кемеровчан устроили световое шоу и концерт, соревнования по бадминтону и бильярду, танцевальный праздник и так далее. На площади Советов вечером запустили салют.