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Кузбассовцам рассказали об обмане на АЗС

Сегодня 16:00
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pravdainform.com

Россияне всё чаще жалуются в соцсетях на обман со стороны автозаправок.

Возмущение вызывают недолив топлива, обсчёт на кассах и так далее, пишет Novokuznetsk.su. На некоторых роликах в соцсетях колонка продолжает счёт, хотя подача уже прекратилась.

Как сообщила местным журналистам управляющая одной из АЗС, такая ситуация исключена, так как все приборы опломбированы. А видео, где счёт топлива продолжается, они объясняют повреждением пистолета.

Кузбассовцам при подозрении на обман на АЗС советуют обращаться к руководству автозаправки и в Роспотребнадзор.

Комментарии 4
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Андрей
5 0
Может Роспотребнадзор работать начнет,а не жалобы принимать?
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Я
0 0
Вот смотрите 1 л нашего 92-го в Казахстане в частности в Павлодарской обл. стоит 30 руб. нашими рублями. Вопрос почему у нас в России 35,80? Почему акцизы на цену для Казахстана не влияют на цены на заправках, а в России влияют? Акциз, уточню, платит только производитель т.е Российский НПЗ, соответственно в цену бензина он входит независимо куда его продают. Соответственно байки про повышение цен на бензин в связи с ростом акциза- это только байки. Сволочи то где-то среди владельцев заправок. А еще путинская сказка про то, что если у нас будет дешевый бензин его будут вывозить из страны, тоже чистой воды сказка.
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Серый
0 0
Вот смотрите 1 л нашего 92-го в Казахстане в частности в Павлодарской обл. стоит 30 руб. нашими рублями. Вопрос почему у нас в России 35,80? Почему акцизы на цену для Казахстана не влияют на цены на заправках, а в России влияют? Акциз, уточню, платит только производитель т.е Российский НПЗ, соответственно в цену бензина он входит независимо куда его продают. Соответственно байки про повышение цен на бензин в связи с ростом акциза- это только байки. Сволочи то где-то среди владельцев заправок. А еще путинская сказка про то, что если у нас будет дешевый бензин его будут вывозить из страны, тоже чистой воды сказка.
35,80 за литр бензина - это на данный момент в Кемской волости. А в Лен.области сейчас тот-же литр 92-го бензина стоит 37,50. Так что вот такие "сказки"...
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\\\
0 0
Вот смотрите 1 л нашего 92-го в Казахстане в частности в Павлодарской обл. стоит 30 руб. нашими рублями. Вопрос почему у нас в России 35,80? Почему акцизы на цену для Казахстана не влияют на цены на заправках, а в России влияют? Акциз, уточню, платит только производитель т.е Российский НПЗ, соответственно в цену бензина он входит независимо куда его продают. Соответственно байки про повышение цен на бензин в связи с ростом акциза- это только байки. Сволочи то где-то среди владельцев заправок. А еще путинская сказка про то, что если у нас будет дешевый бензин его будут вывозить из страны, тоже чистой воды сказка.
У тебя всё идёт как по маслу, и только потом выясняется, что это был
вазелин.
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