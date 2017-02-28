Россияне всё чаще жалуются в соцсетях на обман со стороны автозаправок.
Возмущение вызывают недолив топлива, обсчёт на кассах и так далее, пишет Novokuznetsk.su. На некоторых роликах в соцсетях колонка продолжает счёт, хотя подача уже прекратилась.
Как сообщила местным журналистам управляющая одной из АЗС, такая ситуация исключена, так как все приборы опломбированы. А видео, где счёт топлива продолжается, они объясняют повреждением пистолета.
Кузбассовцам при подозрении на обман на АЗС советуют обращаться к руководству автозаправки и в Роспотребнадзор.
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вазелин.