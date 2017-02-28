Более миллиона пользователей по всему миру скачали фальшивый WhatsApp
Сегодня 16:20
В Google Play выставили фальшивую версию мессенджера WhatsApp.
Она называлась Update WhatsApp Messenger, из-за чего многие восприняли её как обновление и скачали. В итоге подделка заваливала пользователей рекламой. Других серьёзных последствий не обнаружили, пишет «Известия».
После многочисленных жалоб приложение удалили из Google Play.
3 ноября в приложении произошёл массовый сбой. Пользователи не могли звонить, отправлять и принимать сообщения. Компания причину происшествия не назвала.
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