В Google Play выставили фальшивую версию мессенджера WhatsApp.

Она называлась Update WhatsApp Messenger, из-за чего многие восприняли её как обновление и скачали. В итоге подделка заваливала пользователей рекламой. Других серьёзных последствий не обнаружили, пишет «Известия».

После многочисленных жалоб приложение удалили из Google Play.

3 ноября в приложении произошёл массовый сбой. Пользователи не могли звонить, отправлять и принимать сообщения. Компания причину происшествия не назвала.