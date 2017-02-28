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Более миллиона пользователей по всему миру скачали фальшивый WhatsApp

Сегодня 16:20
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cokrat.ru/

В Google Play выставили фальшивую версию мессенджера WhatsApp.

Она называлась Update WhatsApp Messenger, из-за чего многие восприняли её как обновление и скачали. В итоге подделка заваливала пользователей рекламой. Других серьёзных последствий не обнаружили, пишет «Известия».

После многочисленных жалоб приложение удалили из Google Play.

3 ноября в приложении произошёл массовый сбой. Пользователи не могли звонить, отправлять и принимать сообщения. Компания причину происшествия не назвала.

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