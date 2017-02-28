В Новосибирске 3 ноября активисты из Кузбасса, выступающие против варварского поведения угольных разрезов, вышли на митинг возле театра «Глобус». А также прошёл одиночный пикет у здания представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Митинг прошёл без происшествий, однако не обошлось и без выходок провокаторов. Участники митинга об этом предупредили полицейских, которые не дали перерасти мирному протесту в беспорядок.

«Организаторы поездки указали полицейским на возможных провокаторов. Почти все они вскоре исчезли из сквера добровольно. Только одного, признав его нетрезвым, полицейским пришлось уводить силой. Офицер скомандовал наряду: „Сопровождайте куда нужно его, он не имеет права здесь находиться“. А коротко стриженый мужичок при этом упирался и кричал: „В смысле не имею права? Я свободный гражданин в свободной стране. Где хочу, там и нахожусь. Аман Гумирович — это мой губернатор!“. При этом своё возмущение сторонник Тулеева громко высказывал не уводившим его полицейским, а кричал в сторону журналистов, похоже, работая на камеры», — рассказал журналист издания nk-tv.com.

Митинг кузбассовцев в Новосибирске привлёк внимание многих местных журналистов. Участники протеста объяснили, что они провели акцию протеста в Новосибирске, потому что кузбасские власти отказывают в согласовании митингов.

В одно время с митингом прошёл одиночный пикет у здания представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Как рассказал ВашГород.ру участник одиночного пикета Денис Щедрин, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло принял письменное обращение от жителей Кузбасса. Граждане просят помочь президента обуздать угольщиков, которые уже практически окружили деревни и посёлки.

Как ранее писал ВашГород.ру, пока жители протестуют и устраивают митинги против засилья угольных разрезов, чиновники подписывают документы о переводе земель под угледобычу.

Земельный участок в районе посёлка Апанас в Новокузнецком районе потерял статус земель сельскохозяйственного назначения. А в конце октября Коллегия обладминистрации по ходатайству «Сибэнергоугля» отдала более 1,8 миллиона квадратных метров сельхозземель угольным разрезам. Все эти участки находятся вокруг деревень Костёнково, Ананьино, Апанас, Берёзово.

Между тем, в регионе нарастает социальная напряжённость, связанная с большим количеством разрезов. В сентябре люди вышли на митинг против строительства новых угледобывающих предприятий. Напомним, акция протеста была организована в центре Новокузнецка.

30 октября около 200 жителей смогли добиться встречи с главой администрации Новокузнецкого района и задать ему неудобные вопросы.