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Apple предупредила о недостатках нового айфона

Сегодня 07:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
unian.ua

В компании рассказали о выгорании дисплея.

Представители компании предупредили, что новая модель айфона имеет свои изъяны. Дисплей iPhone X может выгорать.

Как пояснили в Apple, такое возможно, если на экране продолжительное время было яркое и контрастное изображение.

Однако производители сделали всё возможное, чтобы дорогостоящая покупка подольше радовала своих владельцев. К слову, стоимость на iPhone X начинается от 80 000 рублей.

Apple выложила инструкцию, в которой прописаны правила, как предотвратить выгорание дисплея, сообщает lenta.ru.

Сам же дисплей Super Retina разработчики считают самым лучшим и заявляют, что у него нет конкурентов.

Напомним, что продажи новой модели начались 3 ноября. А когда 27 октября открыли предзаказ, то российские пользователь раскупили новинку за три минуты. Очереди за покупкой нового айфона начинали занимать за несколько суток.

Комментарии 1
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Андрей
5 0
Вот и за что такие бабки платить,чтобы купить телефон с недостатками,да он сам звонить должен не успев еще подумать я об этом
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