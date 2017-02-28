В компании рассказали о выгорании дисплея.
Представители компании предупредили, что новая модель айфона имеет свои изъяны. Дисплей iPhone X может выгорать.
Как пояснили в Apple, такое возможно, если на экране продолжительное время было яркое и контрастное изображение.
Однако производители сделали всё возможное, чтобы дорогостоящая покупка подольше радовала своих владельцев. К слову, стоимость на iPhone X начинается от 80 000 рублей.
Apple выложила инструкцию, в которой прописаны правила, как предотвратить выгорание дисплея, сообщает lenta.ru.
Сам же дисплей Super Retina разработчики считают самым лучшим и заявляют, что у него нет конкурентов.
Напомним, что продажи новой модели начались 3 ноября. А когда 27 октября открыли предзаказ, то российские пользователь раскупили новинку за три минуты. Очереди за покупкой нового айфона начинали занимать за несколько суток.
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