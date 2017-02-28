В компании рассказали о выгорании дисплея.

Представители компании предупредили, что новая модель айфона имеет свои изъяны. Дисплей iPhone X может выгорать.

Как пояснили в Apple, такое возможно, если на экране продолжительное время было яркое и контрастное изображение.

Однако производители сделали всё возможное, чтобы дорогостоящая покупка подольше радовала своих владельцев. К слову, стоимость на iPhone X начинается от 80 000 рублей.

Apple выложила инструкцию, в которой прописаны правила, как предотвратить выгорание дисплея, сообщает lenta.ru.

Сам же дисплей Super Retina разработчики считают самым лучшим и заявляют, что у него нет конкурентов.